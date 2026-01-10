SBI के पुराने ग्राहकों के लिए बड़ा खबर, बैंक दे रहा है 2 लाख रुपये! जानें क्यों और कैसे

Edited By Mehak, Updated: 10 Jan, 2026 04:53 PM

नेशनल डेस्क : सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) अपने पुराने खाताधारकों को 2 लाख रुपये दे रहा है। असल में यह बात SBI की Real-time Express Credit (RTXC) सुविधा से जुड़ी है। इस सुविधा के तहत पात्र ग्राहकों को केवल 2 लाख ही नहीं, बल्कि उनकी योग्यता के अनुसार 35 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन मिल सकता है।

क्या है RTXC ऑफर

SBI ने अपने चुनिंदा सैलरी अकाउंट ग्राहकों के लिए यह खास डिजिटल लोन सुविधा शुरू की है। इस ऑफर के तहत ग्राहक YONO ऐप के जरिए बिना किसी कागजी कार्रवाई के तुरंत पर्सनल लोन ले सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और लोन की रकम सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाती है।

कब आता है यह ऑफर काम

अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर लोग अक्सर दोस्तों या रिश्तेदारों से मदद लेते हैं। लेकिन अगर रकम बड़ी हो, तो पर्सनल लोन बेहतर विकल्प बन सकता है। अगर आपका SBI में सैलरी अकाउंट है, तो यह सुविधा आपकी वित्तीय जरूरत को जल्दी पूरा कर सकती है।

कैसे करें आवेदन

RTXC लोन के लिए आवेदन करने के लिए YONO ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। आधार आधारित OTP के जरिए ई-साइन की सुविधा दी गई है, जिससे बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

ब्याज दर और शर्तें

बैंक के मुताबिक, इस लोन की ब्याज दरें 2 साल के MCLR से जुड़ी होती हैं और पूरे लोन अवधि के लिए फिक्स रहती हैं। इससे ग्राहकों को EMI प्लानिंग में आसानी होती है।

कौन ले सकता है इस ऑफर का फायदा

यह ऑफर SBI के सैलरी अकाउंट धारकों के लिए है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, डिफेंस सेक्टर और कॉर्पोरेट कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

योग्यता की शर्तों में शामिल हैं:

SBI में सैलरी अकाउंट होना

न्यूनतम मासिक आय 15,000 रुपये

EMI/NMI अनुपात 50–60% से कम

CIBIL स्कोर आमतौर पर 650–700 या उससे अधिक

बैंक का कहना है कि पात्रता जांच, CIBIL स्कोर वेरिफिकेशन और लोन अप्रूवल की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, जिससे लोन जल्दी मंजूर हो सकता है।

जरूरी सलाह

लोन लेने से पहले अपनी जरूरत, चुकाने की क्षमता और शर्तों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। पर्सनल लोन सुविधा जरूर देता है, लेकिन समय पर EMI चुकाना बेहद अहम होता है।



