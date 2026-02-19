Main Menu

    3. | 2-Gram Gold Ring Price: 10 ग्राम सोना बजट से बाहर, जानें 22 कैरेट में 2 ग्राम की अंगूठी के लिए कितने देने होंगे पैसे

2-Gram Gold Ring Price: 10 ग्राम सोना बजट से बाहर, जानें 22 कैरेट में 2 ग्राम की अंगूठी के लिए कितने देने होंगे पैसे

Edited By Updated: 19 Feb, 2026 11:12 AM

अक्सर देखा गया है कि 1 ग्राम की अंगूठी इतनी पतली होती है कि मामूली दबाव पड़ते ही अपना आकार खो देती है। इसके विपरीत, 2 ग्राम सोने में बनी अंगूठी काफी ठोस और टिकाऊ होती है, जिस पर आप अपना नाम या कोई सुंदर नक्काशी भी करवा सकते हैं। अगर हम बाजार के...

नेशनल डेस्क: बाजार में सोने की चमक कभी कम नहीं होती, लेकिन जब बात इसे पहनने की आती है, तो अक्सर लोग मजबूती और बजट के बीच उलझ जाते हैं। अगर आप भी अपने लिए या किसी खास के लिए सोने की अंगूठी लेने का मन बना रहे हैं, तो 1 ग्राम की 'नाजुक' अंगूठी के बजाय 2 ग्राम का विकल्प चुनना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। यह न केवल देखने में प्रभावशाली लगती है, बल्कि रोजमर्रा के कामों के दौरान मुड़ने या टूटने का डर भी नहीं रहता। आइए समझते हैं कि आज के दौर में एक शानदार 2 ग्राम की अंगूठी आपकी जेब पर कितना असर डालेगी।

अक्सर देखा गया है कि 1 ग्राम की अंगूठी इतनी पतली होती है कि मामूली दबाव पड़ते ही अपना आकार खो देती है। इसके विपरीत, 2 ग्राम सोने में बनी अंगूठी काफी ठोस और टिकाऊ होती है, जिस पर आप अपना नाम या कोई सुंदर नक्काशी भी करवा सकते हैं। अगर हम बाजार के मौजूदा हालातों के हिसाब से गणना करें, तो मान लीजिए 22 कैरेट सोने का भाव 14,500 रुपये प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 2 ग्राम शुद्ध सोने की मूल कीमत 29,000 रुपये बैठती है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ सोने की कीमत है; गहना तैयार होने तक की कहानी अभी बाकी है।

35,000 रुपये में बनेगी 2 ग्राम की अंगूठी
सुनार जब मेहनत से आपकी अंगूठी को आकार देता है, तो वह 'मेकिंग चार्ज' वसूलता है। यदि मेकिंग चार्ज 15% मान लिया जाए, तो इसमें करीब 4,350 रुपये और जुड़ जाएंगे। इसके बाद सरकार का 3% जीएसटी (लगभग 1,000 रुपये) और शुद्धता की पहचान यानी हॉलमार्किंग का मामूली शुल्क (करीब 50 रुपये) भी जुड़ता है। इस तरह, सारी कड़ियां जोड़ने के बाद एक अच्छी 2 ग्राम की अंगूठी के लिए आपका कुल बजट लगभग 34,400 रुपये से लेकर 35,000 रुपये के आसपास होना चाहिए।

खरीदारी करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि 'जीरो मेकिंग चार्ज' जैसे विज्ञापनों के झांसे में न आएं, क्योंकि कई बार दुकानदार सोने के भाव में ही इसे छिपा देते हैं। हमेशा पक्का बिल मांगें जिसमें सोने की कीमत, मजदूरी और टैक्स का अलग-अलग विवरण हो। निवेश के नजरिए से भी 2 ग्राम की अंगूठी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भविष्य में इसे दोबारा बेचने या एक्सचेंज करने पर आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। तो अगली बार जब आप ज्वैलरी शॉप पर जाएं, तो मजबूती और स्टाइल के इस बेहतरीन तालमेल को जरूर प्राथमिकता दें।

