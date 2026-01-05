'मुझे बार-बार फोन कॉल्स आ रहे हैं', इस BJP नेता को मिली जान से मारने की धमकी

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 05 Jan, 2026 09:34 AM

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश के कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम को जान से मारने की धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। संगीत सोम ने आरोप लगाया है कि उन्हें सोमवार सुबह से ही बांग्लादेशी मोबाइल नंबरों से लगातार धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। धमकी देने वालों ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की चेतावनी दी है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं।

विवाद की वजह: बांग्लादेशी क्रिकेटरों पर बयान

शुरुआती जानकारी के अनुसार इन धमकियों का सीधा कनेक्शन संगीत सोम के उस हालिया बयान से जोड़ा जा रहा है जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटरों पर प्रतिबंध (Ban) लगाने की मांग की थी। उन्होंने हाल ही में भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खेलने का विरोध किया था जिसके बाद से ही वे उपद्रवियों के निशाने पर हैं। कॉलर आईडी से संकेत मिले हैं कि धमकियां अंतरराष्ट्रीय नंबरों, विशेषकर बांग्लादेश के कोड वाले नंबरों से दी जा रही हैं।

पुलिस कार्रवाई और सुरक्षा

संगीत सोम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। वे जल्द ही मेरठ पुलिस को लिखित शिकायत सौंपेंगे और उन सभी नंबरों का विवरण देंगे जिनसे कॉल्स आए हैं। पुलिस की साइबर सेल और सर्विलांस टीम इन नंबरों की लोकेशन और कॉल ओरिजिन की जांच करने की तैयारी में है।