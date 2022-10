हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, चुनाव प्रचार के लिए उतारी 40 स्टार प्रचारकों की 'फौज'

नेशनल डेस्क: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूचि में पीएम मोदी, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एचएम शाह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों में सीएम ठाकुर, एमपी सीएम एसएस चौहान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम एमएल खट्टर, उत्तराखंड के सीएम पीएस धामी, कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या शामिल हैं।

BJP releases a list of star campaigners for #HimachalPradeshElections



PM Modi, party chief JP Nadda, Defence Min Rajnath Singh, HM Shah, CM Thakur, MP CM SS Chouhan, UP CM Yogi Adityanath, Haryana CM ML Khattar, Uttarkhand CM PS Dhami, Karnataka MP Tejasvi Surya in the list. pic.twitter.com/Yov34m1vJZ — ANI (@ANI) October 21, 2022