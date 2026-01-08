Main Menu

बैंक ऑफ बड़ौदा से ₹50 लाख का Home Loan लेना है? तो कितनी सैलरी होनी चाहिए और कितनी बनेगी EMI, जानें

08 Jan, 2026

नेशनल डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में रेपो रेट में की गई बड़ी कटौती के बाद, सपनों का घर खरीदना अब आम आदमी के बजट में आता दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने अपनी ब्याज दरों में भारी कमी करते हुए इसे महज 7.20% के शुरुआती स्तर पर ला दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 50 लाख रुपये का लोन लेने के लिए आपकी जेब में हर महीने कितनी सैलरी आनी चाहिए? 

1. 30 साल की लंबी अवधि के लिए
अगर आप सबसे लंबी अवधि चुनते हैं, तो EMI का बोझ कम रहता है।

जरूरी सैलरी: लगभग ₹68,000 प्रति माह।

मासिक EMI: करीब ₹34,000।

2. 25 साल की अवधि के लिए
मध्यम अवधि के चुनाव पर सैलरी की शर्त थोड़ी बढ़ जाती है।

जरूरी सैलरी: लगभग ₹72,000 प्रति माह।

मासिक EMI: करीब ₹36,000।

3. 20 साल की अवधि के लिए
जल्द कर्ज मुक्त होने की चाह रखने वालों के लिए आय का स्तर ऊंचा होना चाहिए।

जरूरी सैलरी: लगभग ₹79,000 प्रति माह।

मासिक EMI: करीब ₹39,500।

इन शर्तों का ध्यान रखना है जरूरी
बैंक से लोन की फाइल पास कराते समय केवल सैलरी ही काफी नहीं है, इन दो बिंदुओं पर आपकी साख टिकी होती है:

क्रेडिट स्कोर (CIBIL): आपका वित्तीय इतिहास और सिबिल स्कोर दमदार होना चाहिए। खराब स्कोर होने पर बैंक आवेदन खारिज कर सकता है या ब्याज दरें बढ़ा सकता है।

पुराना कर्ज (Debt-to-Income): ऊपर बताई गई सैलरी कैलकुलेशन तभी लागू होगी जब आपका पहले से कोई दूसरा लोन (जैसे कार या पर्सनल लोन) न चल रहा हो। यदि पहले से कोई ईएमआई कट रही है, तो पात्रता के लिए सैलरी का दायरा और बढ़ जाएगा।

