मंदिर में मूर्ति के पीछे सरेआम शारीरिक संबंध बना रहे थे लड़का-लड़की, लोगों ने वीडियो बनाकर कर दिया वायरल

मध्यप्रदेश के सतना जिले के रामवन स्थित एक मंदिर में युवक-युवती की आपत्तिजनक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। वीडियो में दोनों मूर्ति के पीछे आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात...

नेशनल डेस्क : मध्यप्रदेश के सतना जिले में एक मंदिर परिसर से जुड़ा आपत्तिजनक मामला सामने आने के बाद इलाके में हलचल मच गई है। रामवन क्षेत्र में स्थित एक मंदिर में युवक और युवती द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों में नाराज़गी देखी जा रही है।

बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में मूर्ति के पीछे युवक और युवती आपत्तिजनक स्थिति में मौजूद थे। उसी दौरान किसी व्यक्ति ने दूर से मोबाइल फोन से उनका वीडियो बना लिया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद यह तेजी से फैल गया, जिससे मामला चर्चा में आ गया।

इस घटना को लेकर मंदिर के पुजारी अंश शर्मा ने रामवन चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि मंदिर एक पवित्र और आस्था से जुड़ा स्थान है, ऐसे स्थान पर इस तरह की गतिविधियां धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। पुजारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात युवक और युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। युवक-युवती की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले लोगों की भी तलाश की जा रही है। जांच के तहत मंदिर परिसर और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके।

पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। दोषियों की पहचान होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि इस तरह की घटनाएं इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं। हाल के महीनों में सतना जिले और प्रदेश के अन्य इलाकों में कुछ मंदिर परिसरों से जुड़े इसी तरह के वीडियो वायरल हुए थे, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखें और किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि या वीडियो को फैलाने से बचें।



