BJP सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों की नकदी गायब, आरोपी निकला पुराना कर्मचारी

नेशनल डेस्क : दिल्ली की उत्तर-पूर्वी लोकसभा सीट से BJP सांसद और प्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी के मुंबई स्थित घर में चोरी का मामला सामने आया है। अंधेरी पश्चिम के शास्त्रीनगर इलाके में स्थित सुंदरबन अपार्टमेंट में उनके आवास से कुल 5.40 लाख रुपये नकद चोरी किए गए। इस चोरी में किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं, बल्कि उनके खुद के पूर्व कर्मचारी का हाथ है।

इस संबंध में मनोज तिवारी के लंबे समय से मैनेजर रहे प्रमोद जोगेंदर पांडेय ने अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सुरेंद्रकुमार दीनानाथ शर्मा के रूप में हुई है, जिसे करीब दो साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया था।

पुलिस के अनुसार, प्रमोद पांडेय पिछले करीब 20 वर्षों से मनोज तिवारी के साथ मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि घर के बेडरूम में रखी नकदी में से जून 2025 में अलमारी से 4.40 लाख रुपये गायब हो गए थे। उस समय चोरी करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल सका था।

लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए दिसंबर 2025 में घर के अंदर CCTV कैमरे लगाए गए। इसी दौरान 15 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजे CCTV अलर्ट मिला, जिसमें पूर्व कर्मचारी सुरेंद्रकुमार शर्मा को घर में चोरी करते हुए देखा गया। फुटेज से यह भी सामने आया कि आरोपी के पास घर, बेडरूम और अलमारी खोलने की बनावटी चाबियां थीं, जिनकी मदद से वह आसानी से अंदर प्रवेश कर रहा था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने उस रात करीब एक लाख रुपये की नकदी चोरी की थी। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। अंबोली पुलिस ने मामले से जुड़े सभी CCTV फुटेज जब्त कर लिए हैं और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।