Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | BJP सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों की नकदी गायब, आरोपी निकला पुराना कर्मचारी

BJP सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों की नकदी गायब, आरोपी निकला पुराना कर्मचारी

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 12:59 PM

cash worth lakhs of rupees stolen from bjp mp manoj tiwari house

बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी के मुंबई स्थित आवास में 5.40 लाख रुपये की चोरी का मामला सामने आया है। अंधेरी पश्चिम के सुंदरबन अपार्टमेंट में हुई इस वारदात को उनके पूर्व कर्मचारी ने अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान हुई, जिसके बाद अंबोली...

नेशनल डेस्क : दिल्ली की उत्तर-पूर्वी लोकसभा सीट से BJP सांसद और प्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी के मुंबई स्थित घर में चोरी का मामला सामने आया है। अंधेरी पश्चिम के शास्त्रीनगर इलाके में स्थित सुंदरबन अपार्टमेंट में उनके आवास से कुल 5.40 लाख रुपये नकद चोरी किए गए। इस चोरी में किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं, बल्कि उनके खुद के पूर्व कर्मचारी का हाथ है। 

इस संबंध में मनोज तिवारी के लंबे समय से मैनेजर रहे प्रमोद जोगेंदर पांडेय ने अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सुरेंद्रकुमार दीनानाथ शर्मा के रूप में हुई है, जिसे करीब दो साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया था।

यह भी पढ़ें - कैंसर विशेषज्ञ की चेतावनी, अगर 3 हफ्तों से ज्यादा बने रहें ये 2 लक्षण तो हो सकता है गले का कैंसर

पुलिस के अनुसार, प्रमोद पांडेय पिछले करीब 20 वर्षों से मनोज तिवारी के साथ मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि घर के बेडरूम में रखी नकदी में से जून 2025 में अलमारी से 4.40 लाख रुपये गायब हो गए थे। उस समय चोरी करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल सका था।

लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए दिसंबर 2025 में घर के अंदर CCTV कैमरे लगाए गए। इसी दौरान 15 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजे CCTV अलर्ट मिला, जिसमें पूर्व कर्मचारी सुरेंद्रकुमार शर्मा को घर में चोरी करते हुए देखा गया। फुटेज से यह भी सामने आया कि आरोपी के पास घर, बेडरूम और अलमारी खोलने की बनावटी चाबियां थीं, जिनकी मदद से वह आसानी से अंदर प्रवेश कर रहा था।

और ये भी पढ़े

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने उस रात करीब एक लाख रुपये की नकदी चोरी की थी। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। अंबोली पुलिस ने मामले से जुड़े सभी CCTV फुटेज जब्त कर लिए हैं और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें - लिवर विशेषज्ञ की बड़ी चेतावनी, खाली पेट सुबह की पहली ये चीज सेहत के लिए है बेहद खतरनाक

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!