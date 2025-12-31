CBSE Exam Cancel: CBSE ने बदला बोर्ड परीक्षा शेड्यूल, 3 मार्च की 10वीं-12वीं परीक्षा स्थगित, देखें नई तारिख

Edited By Anu Malhotra, Updated: 31 Dec, 2025 09:37 AM

नेशनल डेस्क: CBSE के लाखों छात्रों के लिए परीक्षा से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया है। बोर्ड द्वारा जारी नए सर्कुलर के मुताबिक 3 मार्च 2026 को प्रस्तावित परीक्षाएं अब उस दिन नहीं होंगी और उनकी नई तिथियां घोषित कर दी गई हैं।

सिर्फ 3 मार्च की परीक्षाओं में बदलाव

CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि यह संशोधन केवल 3 मार्च 2026 को होने वाले विषयों पर ही लागू होगा। बाकी परीक्षा कार्यक्रम पहले की तरह यथावत रहेगा। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि इस बदलाव की जानकारी तुरंत छात्रों और उनके अभिभावकों तक पहुंचाई जाए, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने।

‘प्रशासनिक कारण’ बने वजह

हालांकि बोर्ड ने बदलाव के पीछे किसी ठोस कारण का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सर्कुलर में इसे प्रशासनिक कारणों से लिया गया फैसला बताया गया है। इस फैसले से खासतौर पर 12वीं के छात्रों को फायदा हुआ है, क्योंकि उनके पेपर में अब एक महीने से अधिक का अंतर आ गया है, जिससे तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। वहीं 10वीं के छात्रों को भी लगभग एक सप्ताह की राहत मिली है।

बदला हुआ परीक्षा कार्यक्रम

कक्षा 10वीं पुरानी तारीख: 3 मार्च 2026 नई तारीख: 11 मार्च 2026

कक्षा 12वीं पुरानी तारीख: 3 मार्च 2026 नई तारीख: 10 अप्रैल 2026



छात्रों के लिए क्या मायने रखता है ये फैसला

परीक्षा तिथियों में यह बदलाव छात्रों को अपने सिलेबस की दोबारा समीक्षा और कमजोर विषयों पर अतिरिक्त फोकस करने का मौका देगा। साथ ही बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आगे किसी भी अपडेट की जानकारी केवल आधिकारिक माध्यमों से ही साझा की जाएगी।