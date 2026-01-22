Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Mata Vaishno Devi: माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के अब रात में भी होंगे दर्शन: जानें नया समय

Mata Vaishno Devi: माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के अब रात में भी होंगे दर्शन: जानें नया समय

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 04:45 PM

darshan at night mata vaishno devi cave mata vaishno devi yatra

माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब श्रद्धालु न केवल दिन में, बल्कि रात के समय भी माता की प्राचीन गुफा के दर्शन कर सकेंगे। श्राइन बोर्ड ने भक्तों की सुविधा के लिए दर्शन के समय में बड़ा बदलाव किया है।

Mata Vaishno Devi Cave Darshan: माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब श्रद्धालु न केवल दिन में, बल्कि रात के समय भी माता की प्राचीन गुफा के दर्शन कर सकेंगे। श्राइन बोर्ड ने भक्तों की सुविधा के लिए दर्शन के समय में बड़ा बदलाव किया है।

दर्शन के समय में हुआ बदलाव

मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खोली गई पवित्र प्राचीन गुफा के दर्शन के लिए अब दो विशेष समय तय किए गए हैं:

श्राइन बोर्ड ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा भक्त प्राचीन गुफा के भीतर से मां के दर्शन कर सकें।

कब तक खुली रहेगी गुफा?
आमतौर पर यह प्राचीन गुफा साल में केवल दो महीने (जनवरी और फरवरी) के लिए ही खोली जाती है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या अन्य महीनों की तुलना में कम होती है। उम्मीद है कि इस बार यह गुफा मार्च के पहले हफ्ते तक खुली रहेगी।

श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी

कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। हाल के आंकड़ों के अनुसार:

  • 20 जनवरी को लगभग 18,200 भक्तों ने दर्शन किए।

  • 21 जनवरी को दोपहर तक ही 13,000 से ज्यादा श्रद्धालु दरबार पहुँच चुके थे।

घर बैठे या वहां जाकर कराएं 'विशेष हवन'
श्राइन बोर्ड ने नवंबर 2025 से भक्तों के लिए एक और नई सेवा शुरू की है। अब आप माता के गर्भगृह में हवन करवा सकते हैं:

  • कैसे बुक करें: ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं।

  • फीस: एक व्यक्ति के लिए 3100 रुपये और दो लोगों के लिए 5100 रुपये तय किए गए हैं।

जरूरी बात
अगर आप भी इस पवित्र गुफा के दर्शन करना चाहते हैं, तो फरवरी खत्म होने से पहले अपनी यात्रा प्लान कर लें, क्योंकि मार्च के बाद भीड़ बढ़ने पर सुरक्षा कारणों से इस गुफा को दोबारा बंद कर दिया जाता है और भक्तों को नए रास्ते से दर्शन कराए जाते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!