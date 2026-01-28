मनरेगा की बहाली के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करेगा विपक्ष: कांग्रेस

कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि विपक्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की बहाली की मांग के लिए सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करेगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि विपक्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की बहाली की मांग के लिए सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करेगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान, सभी विपक्षी दलों ने मनरेगा को बुलडोजर से (संख्या बल के आधार पर बिना आम सहमति बनाये) खत्म किए जाने के खिलाफ पूरे सम्मान और गरिमापूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया।

आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान, सभी विपक्षी दलों ने मनरेगा को बुलडोज़र से खत्म किए जाने के खिलाफ पूरे सम्मान और गरिमापूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया। विपक्ष मनरेगा की बहाली की मांग के लिए सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करेगा। — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 28, 2026

रमेश ने यह भी कहा कि विपक्ष मनरेगा की बहाली की मांग के लिए सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करेगा।'' राष्ट्रपति मुर्मू ने ‘विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम' की सराहना करते हुए कहा कि इस कानून से गांवों के विकास को नई गति मिलेगी तथा भ्रष्टाचार एवं लीकेज पर रोक सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने जैसे ही ‘विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम' का उल्लेख किया, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और इस कानून को वापस लेने की मांग करने लगे। गौरतलब है कि कांग्रेस सहित विपक्ष के भारी विरोध के बीच संसद के पिछले सत्र में ‘विकसित भारत- ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पारित किया गया था।