Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | दिल्ली में विजिबिलिटी 100 मीटर तक गिरी, कड़ाके की ठंड के बीच ‘ऑरेंज’ अलर्ट हुआ जारी

दिल्ली में विजिबिलिटी 100 मीटर तक गिरी, कड़ाके की ठंड के बीच ‘ऑरेंज’ अलर्ट हुआ जारी

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 11:08 AM

dense fog engulfs delhi air quality improves but aqi remains in very poor

दिल्ली में मंगलवार तड़के घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई इलाकों में दृश्यता में भारी गिरावट आई। वायु गुणवत्ता में हालांकि मामूली सुधार हुआ और लेकिन AQI 388 के साथ ‘बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। IMD ने कोहरे को देखते हुए शहर के लिए सुबह नौ बजे तक...

Delhi AQI level: दिल्ली में मंगलवार तड़के घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई इलाकों में दृश्यता में भारी गिरावट आई। वायु गुणवत्ता में हालांकि मामूली सुधार हुआ और लेकिन AQI 388 के साथ ‘बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। IMD ने कोहरे को देखते हुए शहर के लिए सुबह नौ बजे तक ‘येलो' अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार, सफदरजंग में सुबह साढ़े सात बजे दृश्यता 100 मीटर थी, जो 8:30 बजे तक बढ़कर 200 मीटर हो गई। मौसम विभाग ने बताया कि पालम में मध्यम कोहरा छाया रहा और सुबह साढ़े आठ बजे दृश्यता लगभग 300 मीटर दर्ज की गई। मंगलवार सुबह एक्यूआई 388 रहा, जो सोमवार की तुलना में मामूली सुधार दर्शाता है।

सोमवार को शहर की वायु गुणवत्ता 401 के साथ ‘गंभीर' श्रेणी में थी। CPCB के समीर ऐप से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को 16 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र ‘गंभीर' श्रेणी में थे जबकि 21 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार, जहांगीरपुरी और आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही, जहां एक्यूआई का स्तर 451 तक पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार 0 से 50 के बीच AQI को ‘अच्छा', 51 से 100 को ‘संतोषजनक', 101 से 200 को ‘मध्यम', 201 से 300 को ‘खराब', 301 से 400 को ‘बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच को ‘गंभीर' माना जाता है।

PunjabKesari

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार और बुधवार को ‘बेहद खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है तथा एक जनवरी, 2026 को इसके ‘गंभीर' श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। अगले छह दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार, वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब' श्रेणी में ही रहने की संभावना है। मंगलवार सुबह शहर का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसकी वजह से मौसम विज्ञान विभाग ने ‘ऑरेंज' अलर्ट जारी किया और दिन भर घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया।

और ये भी पढ़े

IMD ने बताया कि अधिकतम तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है और सापेक्ष आर्द्रता का स्तर लगभग 100 प्रतिशत के करीब रहने की आशंका है। पालम स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इसके बाद रिज स्टेशन पर 8.6 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड स्टेशन पर 9.2 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 9.4 डिग्री सेल्सियस और आयानगर स्टेशन पर 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!