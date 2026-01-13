धर्मेंद्र के बिना 'रंगहीन' हुई ड्रीम गर्ल की दुनिया, सनी देओल संग रिश्तों पर किया खुलासा, कहा- हमारे बीच हमेशा...

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र के चले जाने से उनकी पत्नी और सांसद हेमा मालिनी गहरे शोक में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र के बिना उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। 57 वर्षों के लंबे साथ को याद करते हुए हेमा भावुक हो गईं...

नेशनल डेस्क: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र के चले जाने से उनकी पत्नी और सांसद हेमा मालिनी गहरे शोक में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र के बिना उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। 57 वर्षों के लंबे साथ को याद करते हुए हेमा भावुक हो गईं और कहा कि वह उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकतीं।

हर पल महसूस होती है उनकी कमी

हेमा मालिनी ने बताया कि भले ही वे हर वक्त एक छत के नीचे न रहते हों, लेकिन धर्मेंद्र उनके जीवन के हर मिनट का हिस्सा थे। वे अक्सर लोनावला स्थित अपने फार्महाउस से सिर्फ इसलिए लौट आते थे ताकि हेमा और अपनी बेटियों ईशा और अहाना के साथ समय बिता सकें। हेमा के अनुसार धर्मेंद्र हमेशा उनकी खैरियत पूछते रहते थे, जो अब एक खालीपन बन गया है।

सनी देओल और परिवार के बीच 'खटपट' पर सफाई

धर्मेंद्र के निधन के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें थीं कि सनी देओल और हेमा मालिनी के बीच दूरियां आ गई हैं, खासकर जब दोनों परिवारों ने अलग-अलग प्रार्थना सभाएं आयोजित कीं। इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए हेमा ने कहा, "हमारे बीच हमेशा से मधुर संबंध रहे हैं और आज भी सब ठीक है। लोग सिर्फ गॉसिप के लिए ऐसी बातें करते हैं। हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, यह हमारा निजी मामला है और हम एक-दूसरे के बहुत करीब हैं।"

पिता की याद में म्यूजियम बनाएंगे सनी

हेमा मालिनी ने यह भी खुलासा किया कि सनी देओल अपने पिता की यादों को संजोने के लिए एक म्यूजियम बनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि सनी इस बारे में उनसे सलाह लेते हैं और परिवार मिलकर इस पर काम करेगा।