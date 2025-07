भारत से ब्रिटेन तक मैंटल हैल्थ पर वैश्विक संवाद, विज़नरी माइंड कॉन्क्लेव में EduKonnect की सोच को मिली नई उड़ान

Edited By Tanuja,Updated: 10 Jul, 2025 04:58 PM

एजुकनेक्ट (EduKonnect) की ओर से "विज़नरी माइंड कॉन्क्लेव 2025" का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य शिक्षा,...

International Desk: एजुकनेक्ट (EduKonnect) की ओर से "विज़नरी माइंड कॉन्क्लेव 2025" का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य शिक्षा, मनोविज्ञान और युवाओं के समग्र विकास पर राष्ट्रीय स्तर पर संवाद को बढ़ावा देना था। हरियाणा में सोनीपत की ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में करवाए गए इस कॉन्क्लेव में देश-विदेश के शिक्षाविदों, नीति-निर्माताओं, मनोवैज्ञानिकों और संस्थागत नेताओं ने भाग लिया और शिक्षा प्रणाली में भावनात्मक बुद्धिमत्ता एवं मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर विचार साझा किए।





कॉन्क्लेव के आयोजन में टीम EduKonnect की प्रमुख भूमिका रही जिसमें सुचित्रा कत्याल (संस्थापक व कार्यकारी निदेशक), सागर रत्तन (सह-संस्थापक व ग्लोबल संयोजक), राजेश कुमार (आईटी एवं मीडिया निदेशक), पूनम मनोचा (शैक्षिक रणनीति निदेशक) और संगीता रानी (आयोजन व संस्थागत आउटरीच निदेशक) शामिल रहे।कार्यक्रम में ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के सह-संस्थापक एवं सीईओ साहिल अग्रवाल, शिक्षा विभाग उत्तर-पश्चिम दिल्ली के उप निदेशक डॉ. राकेश राही तथा दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के सचिव रणजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

कॉन्क्लेव का मुख्य आकर्षण था "नियमित जीवन में मनोविज्ञान का महत्व" विषय पर पैनल चर्चा, जिसमें UNESCO शिक्षक प्रशिक्षक मोहन प्रदीप शर्मा, श्री गंगाराम अस्पताल की डॉ. प्रवीण सुमन, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदित्य कुमार, GR इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हेमा चौहान और गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल प्रेम ओझा शामिल रहे। कॉन्क्लेव में TEDx वक्ता डॉ. शंकर गोयनका ने आंतरिक प्रसन्नता और ईर्ष्या से दूर रहने का संदेश दिया, जबकि लाइफ कोच डॉ. विक्रम चौहान ने युवाओं में भावनात्मक समर्थन और व्यवहार प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया। कॉन्क्लेव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली जब ब्रिटेन के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ कोन्स्टनटीन पावलिडिस ने ऑनलाइन प्रस्तुति दी। इसके साथ ही Team MAAsterG ने EduKonnect के साथ मिलकर "Stress-Free World" और "800 करोड़ खुशहाल लोगों" का मिशन साझा किया।

इस कार्यक्रम को CITA (माधोक ग्रुप दिल्ली एवं पानीपत) और Saphire Institute of Media and Communication (दिल्ली) द्वारा प्रायोजित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और वाराणसी जैसे शहरों से प्रतिभागी शामिल हुए। बता दें कि EduKonnect इससे पहले भी 1 जून 2025 को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में "ज्ञानकक्ष – एजुकेशनल लीडर्स कॉन्क्लेव"का सफल आयोजन कर चुका है।कॉन्क्लेव का समापन "Power is Unity" के प्रेरक संदेश के साथ हुआ, जो टीम EduKonnect की सहयोगात्मक और वैश्विक शिक्षा दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।