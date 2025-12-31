Faridabad में हैवानियत: चलती कार में युवती के साथ गैंगरेप, विरोध करने पर फोड़ा सिर फिर सड़क पर...

दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक युवती को कार में लिफ्ट देने के बहाने अगवा कर दो घंटे तक सड़क पर घूमते हुए गैंगरेप किया गया। दरिंदों ने न केवल युवती की अस्मत लूटी बल्कि...

क्या है पूरी घटना?

पुलिस रिपोर्ट और परिजनों के अनुसार वारदात की शुरुआत एक पारिवारिक अनबन के बाद हुई। युवती का अपनी मां से किसी बात पर झगड़ा हो गया था जिसके बाद वह अपनी सहेली के घर चली गई। उसने अपनी बहन को बताया था कि वह 3 घंटे में वापस लौट आएगी। रात करीब 12:30 बजे जब वह सहेली के घर से लौट रही थी और मेट्रो चौक पर ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी एक सफेद कार उसके पास आकर रुकी। कार में दो युवक सवार थे जिन्होंने उसे मंजिल तक छोड़ने का भरोसा देकर लिफ्ट दी।

2 घंटे तक सड़क पर तांडव

आरोपी युवती को घर ले जाने के बजाय फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर ले गए। करीब दो घंटे तक वे गाड़ी को सड़क पर दौड़ाते रहे। इस दौरान एक आरोपी कार चलाता रहा और दूसरा युवती के साथ हैवानियत करता रहा।

अस्पताल में भर्ती, सिर में आए 12 टांके

जब युवती ने आरोपियों का डटकर विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोपियों ने उसके सिर पर हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हैवानों ने उसे आधी रात को चलती कार से सड़क किनारे फेंक दिया। पीड़िता को पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे दिल्ली एम्स (AIIMS) रेफर किया गया। फिलहाल उसका इलाज फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा है जहां उसके सिर के जख्मों पर 12 टांके लगाए गए हैं।

पुलिस की कार्रवाई: 2 आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता की बहन की शिकायत पर फरीदाबाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने घटनास्थल और रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिससे आरोपियों की कार की पहचान हो सकी। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और वर्तमान में फरीदाबाद में रह रहे थे।