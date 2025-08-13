रिश्तों का कत्ल: पहले बहन से बंधवाई राखी, फिर शराब के नशे में किया रेप, अंत में दी खौफनाक मौत

औरैया के बिधूना कोतवाली क्षेत्र के कक्षपुरा गांव में रक्षाबंधन के दिन एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 9 अगस्त 2025 को एक चचेरे भाई ने अपनी ही बहन के साथ पहले रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।

नेशनल डेस्क: औरैया के बिधूना कोतवाली क्षेत्र के कक्षपुरा गांव में रक्षाबंधन के दिन एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 9 अगस्त 2025 को एक चचेरे भाई ने अपनी ही बहन के साथ पहले रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।

क्या हुआ था उस रात?

रक्षाबंधन के दिन एक मासूम लड़की अपने ताऊ के घर राखी बांधकर रात को अपने घर लौटी थी। उस रात वह घर में अकेली थी क्योंकि उसकी मां और बहनें नोएडा गई हुई थीं और उसके पिता घर के बाहर झोपड़ी में सो रहे थे।

लड़की का चचेरा भाई सुरजीत जो उस रात शराब के नशे में धुत था, उसने अपनी बहन के साथ जघन्य अपराध करने की योजना बनाई। उसने पुलिस को बताया कि वह शौच के लिए खेत गया था और लौटते वक्त उसने दीवार फांदकर लड़की के घर में घुस गया। नशे में धुत सुरजीत ने अपनी बहन के साथ रेप किया। जब लड़की ने विरोध किया और चिल्लाने लगी, तो सुरजीत ने उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। इसके बाद वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो।

पुलिस को हुआ शक

अगली सुबह जब लड़की के पिता ने देखा कि उनकी बेटी नहीं उठ रही है, तो उन्होंने पड़ोस की एक बच्ची की मदद से दरवाजा खुलवाया। अंदर का दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई। उनकी बेटी फंदे से लटक रही थी। पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस को घर में मिले खून के धब्बों ने शक पैदा कर दिया कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या है।

जांच के दौरान पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। सुरजीत जो हर बात का जवाब दे रहा था और मौके पर बड़े सलीके से काम करवा रहा था, पर पुलिस का शक बढ़ता गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने सुरजीत को गिरफ्तार कर लिया। सख्त पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। औरैया के एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि इस मामले को सुलझाने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है।