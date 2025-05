कॉमेडी की दुनिया को बड़ा झटका: मशहूर कॉमेडी एक्टर का निधन

नेशनल डेस्क: हास्य की दुनिया से एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है जिसने उनके फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है। ‘Cheers’ जैसे आइकॉनिक शो में अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और दिल जीत लेने वाली मुस्कान से लोगों को गुदगुदाने वाले अभिनेता जॉर्ज वेंडट का निधन हो गया है। उन्होंने अपने करियर में लाखों दिलों को जीता, लेकिन अब वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं।

नींद में शांतिपूर्वक दुनिया को कहा अलविदा

वेंडट के निधन की जानकारी उनकी पब्लिसिस्ट मेलिसा नाथन ने साझा की। उन्होंने बताया कि 76 वर्षीय अभिनेता ने लॉस एंजिल्स स्थित अपने घर में मंगलवार सुबह नींद में ही अंतिम सांस ली। उनके परिवार ने भी इस खबर की पुष्टि की है। अभिनेता का जाना केवल हॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए बड़ा नुकसान है जो उनकी कॉमेडी का दीवाना था।

RIP George Wendt aka Norm.



Argueably his greatest ever greeting from the bar #RIPGeorgeWendt pic.twitter.com/xt2QF2UWj8 — Ollie Johnston (@_OllieJ) May 20, 2025