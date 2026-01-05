Cinema जगत से आई बुरी खबर: जाने-माने और फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Main Menu

Edited By Updated: 05 Jan, 2026 11:12 AM

veteran actor and production controller kannan pattambi passes away

South Actor Passes Away : मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए साल की शुरुआत बेहद दुखद रही है। फिल्म जगत के मशहूर एक्टर और प्रोडक्शन कंट्रोलर कन्नन पट्टाम्बी का रविवार 4 जनवरी की देर रात निधन हो गया। लगभग 30 वर्षों तक सिनेमा जगत में सक्रिय रहे कन्नन ने पालक्काड के पट्टाम्बी स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

अंतिम विदाई और शोक संदेश

कन्नन पट्टाम्बी के निधन की पुष्टि उनके बड़े भाई और मशहूर फिल्म निर्देशक मेजर रवि ने एक भावुक फेसबुक पोस्ट के जरिए की। कन्नन का अंतिम संस्कार आज (सोमवार, 5 जनवरी) शाम 4 बजे पट्टाम्बी के न्यांगत्तिरी स्थित उनके पैतृक घर के परिसर में किया जाएगा। खबरों के अनुसार वह पिछले कुछ समय से किडनी (गुर्दे) से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। रात करीब 11:41 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

पर्दे के पीछे और स्क्रीन पर शानदार सफर

कन्नन पट्टाम्बी उन गिने-चुने कलाकारों में से थे जिन्होंने कैमरे के पीछे 'प्रोडक्शन कंट्रोलर' के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और कैमरे के सामने अपनी अदाकारी का जादू भी बिखेरा। उन्होंने सुपरस्टार मोहनलाल के साथ कई यादगार फिल्मों में काम किया। उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में पुलिमुरुगन शामिल है जो मलयालम सिनेमा की ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके अलावा वह 'ओडियन', '12th मैन', 'वेट्टम', और 'कीर्तिचक्र' जैसी सफल फिल्मों का हिस्सा रहे। उन्होंने 'पुनरधिवासम', 'क्रेजी गोपालन' और 'कंधार' जैसी करीब 23 फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं।

आखिरी फिल्म: 'रचेल'

भले ही कन्नन अब हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी अदाकारी की आखिरी झलक अभी पर्दे पर आना बाकी है। उनकी अंतिम फिल्म 'रचेल' (Rachel) जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसमें वे आखिरी बार स्क्रीन पर नजर आएंगे। पर्दे के पीछे उन्होंने मेजर रवि, संतोष सिवन और शाजी कैलास जैसे दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया और इंडस्ट्री में बहुत सम्मान कमाया। फिल्म इंडस्ट्री के साथी कलाकार और प्रशंसक उन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

