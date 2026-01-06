Main Menu

UP को मिलेगी मुंबई जैसी टाउनशिप, 8 गांवों की जमीन पर बसेगा Smart City Harnandipuram, जानें क्या-क्या होगा

Updated: 06 Jan, 2026 08:53 AM

ghaziabad development authority gda harnandipuram township

उत्तर प्रदेश जल्द ही मुंबई जैसी आधुनिक टाउनशिप का घर बनने वाला है। गाजियाबाद में विकसित होने जा रही Harnandipuram Smart City के लिए किसानों के आठ गांवों की जमीन पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। इस परियोजना में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र, चौड़ी सड़कें,...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश जल्द ही मुंबई जैसी आधुनिक टाउनशिप का घर बनने वाला है। गाजियाबाद में विकसित होने जा रही Harnandipuram Smart City के लिए किसानों के आठ गांवों की जमीन पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। इस परियोजना में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र, चौड़ी सड़कें, हरियाली, स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सुविधाओं के लिए अलग-अलग ज़ोन तैयार किए जाएंगे। कुल 521 हेक्टेयर में फैली यह टाउनशिप पहली बार 1200 करोड़ रुपये के बजट में विकसित की जा रही है, जो शहर के विस्तार और आधुनिक जीवनशैली को एक नई दिशा देगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) की महत्वाकांक्षी हरनंदीपुरम टाउनशिप परियोजना अब ज़मीन से जुड़ी औपचारिकताओं और योजना निर्माण के निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है।  

पहले चरण के लिए 1200 करोड़ का निवेश
करीब 521 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित हरनंदीपुरम टाउनशिप को दो चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण के लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इसमें से 400 करोड़ रुपये राज्य सरकार की मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत मिल चुके हैं, जबकि शेष 800 करोड़ रुपये जीडीए अपने संसाधनों से खर्च करेगा।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी टाउनशिप
डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) के तहत टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, मजबूत ड्रेनेज सिस्टम, हरित क्षेत्र, आवासीय और व्यावसायिक भूखंड, औद्योगिक भूमि, अस्पताल, स्कूल और सामाजिक सुविधाओं के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए जाएंगे। उद्देश्य यह है कि यहां रहने वालों को सभी जरूरी सुविधाएं एक ही क्षेत्र में उपलब्ध हों।

PunjabKesari

जमीन खरीद की प्रक्रिया तेज
इस परियोजना के लिए 8 गांवों की जमीन खरीदी जानी है। पहले चरण में 5 गांवों की लगभग 350 हेक्टेयर भूमि पर टाउनशिप विकसित की जाएगी। अब तक करीब 55 हेक्टेयर जमीन का बैनामा पूरा हो चुका है, जबकि लगभग 115 हेक्टेयर भूमि पर किसानों की सहमति मिल चुकी है। शेष जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने की उम्मीद है।

लॉन्च से पहले प्रेजेंटेशन और डीपीआर
जीडीए ने इस परियोजना के लिए एक सलाहकार एजेंसी का चयन कर लिया है। एजेंसी सात जनवरी को प्राधिकरण के सामने 100 हेक्टेयर क्षेत्र के विकास को लेकर विस्तृत प्रेजेंटेशन देगी। इसमें सड़क, सीवर, जलापूर्ति, बिजली व्यवस्था, हरित क्षेत्र और अन्य बुनियादी सुविधाओं का प्रारंभिक खाका पेश किया जाएगा।
प्रेजेंटेशन के बाद एजेंसी डीपीआर और लेआउट तैयार करेगी, जिसे जीडीए के सुझावों के बाद अंतिम मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद टाउनशिप के निर्माण कार्य को औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा।

शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम
हरनंदीपुरम टाउनशिप को गाजियाबाद के भविष्य के शहरी विस्तार का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यह परियोजना न केवल आवास की बढ़ती मांग को पूरा करेगी, बल्कि शहर को योजनाबद्ध और संतुलित विकास की दिशा में आगे ले जाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।


 

