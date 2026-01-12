Gold Rate Today: 12 जनवरी को सोने-चांदी के दाम हुए महंगे, देखें ताजा रेट

सोमवार, 12 जनवरी को एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में तेज तेजी देखने को मिली। गोल्ड फ्यूचर करीब 2000 रुपये चढ़कर 1,40,000 रुपये के पार पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमतों में लगभग 9000 रुपये प्रति किलो की उछाल दर्ज की गई। घरेलू सर्राफा बाजार में...

नेशनल डेस्क : सोमवार, 12 जनवरी को घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। Multi Commodity Exchange (MCX) पर सोने के दामों में तेज उछाल दर्ज किया गया, वहीं चांदी की कीमतों में भी अच्छी बढ़त नजर आई।

MCX पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर सोमवार को करीब 1,39,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र में यह कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1,38,800 रुपये पर बंद हुआ था। सुबह करीब 10:10 बजे सोने की कीमत बढ़कर करीब 1,40,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गई, जो पिछले दिन के मुकाबले करीब 2,000 रुपये की तेजी दर्शाता है। शुरुआती कारोबार में गोल्ड फ्यूचर ने करीब 1,41,250 रुपये का उच्च स्तर भी छू लिया।

चांदी की बात करें तो MCX पर 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर करीब 2,61,700 रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार करता दिखा। यह पिछले सत्र की तुलना में लगभग 9,000 रुपये की बढ़त को दर्शाता है। शुरुआती कारोबार में चांदी ने करीब 2,63,996 रुपये प्रति किलो का उच्च स्तर भी हासिल किया।

घरेलू बाजार के साथ-साथ सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव ऊंचे बने हुए हैं। अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है। दिल्ली और लखनऊ में 24 कैरेट सोना करीब 1,42,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,30,450 रुपये और 18 कैरेट सोना करीब 1,06,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है।

मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,42,150 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। चेन्नई में सोने के दाम अन्य शहरों के मुकाबले थोड़े ऊंचे हैं, जहां 24 कैरेट सोना करीब 1,43,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। अहमदाबाद और पटना में भी सोने के भाव लगभग समान स्तर पर बने हुए हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और घरेलू मांग के चलते कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी बनी हुई है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने शहर के ताजा भाव जरूर जांच लें और बाजार की चाल को समझकर ही खरीदारी का फैसला करें, ताकि किसी तरह के नुकसान से बचा जा सके।



