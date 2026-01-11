Main Menu

हाई BP बन सकता है हार्ट अटैक की वजह, एक्सपर्ट ने बताया कम करने के लिए खाएं ये 3 चीजें

Updated: 11 Jan, 2026 06:53 PM

experts suggest eating these 3 things to lower high blood pressure

हाई ब्लड प्रेशर दिल और रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे समय रहते कंट्रोल करना जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार सही खानपान से बीपी को कम किया जा सकता है। चुकंदर, गुड़हल की चाय और अलसी के बीज हाई बीपी में फायदेमंद माने जाते हैं। ये...

नेशनल डेस्क : हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप एक ऐसी समस्या है, जो धीरे-धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। इस स्थिति में दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है और रक्त नलिकाएं कमजोर होने लगती हैं। जब खून का बहाव सही तरीके से नहीं होता, तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते हाई बीपी को कंट्रोल किया जाए। दवाइयों के साथ-साथ सही खानपान भी ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है। हाल ही में हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने बताया है कि कुछ नेचुरल फूड्स ऐसे हैं, जो हाई बीपी को कम करने में बेहद असरदार साबित हो सकते हैं।

हाई बीपी कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं?

1. चुकंदर

चुकंदर को हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक नेचुरल सुपरफूड माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। यह तत्व रक्त नलिकाओं को फैलाने में मदद करता है, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे कम होने लगता है।

कैसे करें सेवन: चुकंदर को कच्चा खाया जा सकता है या इसका जूस बनाकर पिया जा सकता है। रोजाना 1 से 2 कप चुकंदर का जूस फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा इसे सलाद, सब्जी, सूप या स्मूदी के रूप में भी डाइट में शामिल किया जा सकता है।

2. गुड़हल की चाय

गुड़हल की चाय ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से कम करने में मदद करती है। यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों तरह के बीपी को संतुलित करने में असरदार मानी जाती है। गुड़हल की चाय रक्त नलिकाओं को रिलैक्स करती है और शरीर में जमा अतिरिक्त तरल को बाहर निकालने में मदद करती है। यह खासतौर पर हाई बीपी की शुरुआती स्टेज में ज्यादा असर दिखाती है। हालांकि, अगर कोई पहले से बीपी की दवा ले रहा है, तो इसे पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

कैसे पिएं: गुड़हल की सूखी पंखुड़ियों को पानी में उबालकर या हिबिस्कस टी बैग से चाय बनाई जा सकती है। दिन में 2 से 3 कप तक गुड़हल की चाय पी जा सकती है।

3. अलसी के बीज

अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ये तत्व दिल की सेहत को बेहतर बनाने के साथ-साथ ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अलसी के बीज रक्त नलिकाओं में सूजन को कम करते हैं और खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद फाइबर मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और शरीर के शुगर लेवल को संतुलित रखने में भी सहायक होता है।

कैसे खाएं: अलसी के बीजों को हल्का भूनकर खाया जा सकता है। एक दिन में करीब 25 से 30 ग्राम अलसी के बीज पर्याप्त होते हैं। इन्हें दही, ओट्स, स्मूदी, सलाद या सीरियल में मिलाकर भी खाया जा सकता है।

