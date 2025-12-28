Main Menu

    3. | Gold-Silver Price Today: सोने की कीमतों ने रचा नया इतिहास, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद थमे दाम, जानें आज का लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Price Today: सोने की कीमतों ने रचा नया इतिहास, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद थमे दाम, जानें आज का लेटेस्ट रेट

Edited By Updated: 28 Dec, 2025 05:59 PM

gold prices made new history reaching record highs before stabilizing

आज 28 दिसंबर रविवार को सोने की कीमतों में बीते सात दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया है। पिछले हफ्ते सोने की कीमत में प्रति 100 ग्राम लगभग 60,000 रुपये का इजाफा देखा गया था, जिससे सोना अपने अब तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना चुका था।

नेशनल डेस्क: आज 28 दिसंबर रविवार को सोने की कीमतों में बीते सात दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया है। पिछले हफ्ते सोने की कीमत में प्रति 100 ग्राम लगभग 60,000 रुपये का इजाफा देखा गया था, जिससे सोना अपने अब तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना चुका था।

MCX पर सोने का भाव
आज देश में 22-कैरेट सोने की कीमत 129,450 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24-कैरेट सोने की कीमत 141,220 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आज MCX पर ट्रेडिंग बंद होने के कारण इसमें कोई बदलाव नहीं देखा गया। पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाले सोने का भाव 0.05% बढ़कर 139,940 रुपये पर बंद हुआ। वहीं, मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी का वायदा 7.66% बढ़कर 240,935 रुपये पर हरे निशान में बंद हुआ।

शहरों में आज का सोने का भाव
मुंबई: 22 कैरेट – 129,450 रुपये; 24 कैरेट – 141,220 रुपये
हैदराबाद: 22 कैरेट – 129,450 रुपये; 24 कैरेट – 141,220 रुपये
बेंगलुरु: 22 कैरेट – 129,450 रुपये; 24 कैरेट – 141,220 रुपये
कोलकाता, केरल, पुणे: 22 कैरेट – 129,450 रुपये; 24 कैरेट – 141,220 रुपये
दिल्ली: 22 कैरेट – 120,960 रुपये; 24 कैरेट – 141,370 रुपये
 

