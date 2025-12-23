Main Menu

Gold Price Today: लगातार दूसरे दिन भी महंगा हुआ सोना, जानें 24K, 22K, 18K का लेटेस्ट रेट

23 Dec, 2025 12:36 PM

gold prices rise for the second consecutive day know latest rates of 24k 22k 18k

23 दिसंबर को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। MCX पर गोल्ड फ्यूचर करीब 1,550 रुपये की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। देश के प्रमुख शहरों में भी सोने के भाव ऊंचे रहे। बीते कुछ दिनों से कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा...

नेशनल डेस्क : घरेलू फ्यूचर मार्केट में मंगलवार, 23 दिसंबर को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। Multi Commodity Exchange (MCX) पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर 1,38,297 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र में यही सोना 1,36,744 रुपये पर बंद हुआ था। सोमवार, 22 दिसंबर को भी सोने के दामों में मजबूती देखने को मिली थी। इसका मतलब है कि लगाता दो दिन सोने के दामों में बढ़त दर्ज की गई है।

सुबह करीब 9:55 बजे MCX पर गोल्ड फ्यूचर 1,38,300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि बीते दिन के मुकाबले लगभग 1,550 रुपये की बढ़त दिखाता है। शुरुआती कारोबार के दौरान सोने ने 1,38,381 रुपये प्रति 10 ग्राम का उच्च स्तर भी छुआ। बीते कुछ दिनों से सोने के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में जो लोग आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वे अपने शहर के ताजा भाव जरूर जांच लें।

बड़े शहरों में आज सोने के भाव ( 23 दिसंबर 2025) 

दिल्ली 

  • 24 कैरेट - ₹1,38,700  (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,27,150  (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,04,060  (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई 

  • 24 कैरेट - ₹1,38,550 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,27,000 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,03,910 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई 

  • 24 कैरेट - ₹1,39,310 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,27,700 (प्रति 10 ग्राम) 
  • 18 कैरेट - ₹1,06,500 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता 

  • 24 कैरेट - ₹1,38,550 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,27,000 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,03,910 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद  

  • 24 कैरेट - ₹1,38,600 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,27,050 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,03,960 (प्रति 10 ग्राम)

हैदराबाद 

  • 24 कैरेट - ₹1,38,550 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,27,000 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,03,910 (प्रति 10 ग्राम)

भारत में सोना सिर्फ निवेश का साधन नहीं, बल्कि परंपराओं और संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। शुभ अवसरों, त्योहारों और शादी-विवाह के मौसम में सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है। वहीं निवेशकों के लिए सोना एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह बेहतर सुरक्षा और स्थिर रिटर्न देने की क्षमता रखता है।

