Gold Rate Today: 6 जनवरी को सोने के दामों में आया बंपर उछाल, जानें 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

नेशनल डेस्क : घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार, 6 जनवरी को सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। Multi Commodity Exchange (MCX) पर सोने का भाव बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया।

MCX पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर मंगलवार को 1,38,666 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,38,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सुबह करीब 9:50 बजे गोल्ड फ्यूचर 1,38,554 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जो कि बीते दिन के मुकाबले करीब 450 रुपये की तेजी को दर्शाता है। शुरुआती कारोबार में सोने ने 1,38,776 रुपये प्रति 10 ग्राम का उच्च स्तर भी छुआ।

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल दर्ज किया गया। MCX पर 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाली सिल्वर फ्यूचर लगभग 2,50,000 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती दिखी। यह कीमत पिछले सत्र के मुकाबले करीब 3,900 रुपये अधिक थी। शुरुआती कारोबार में चांदी ने 2,50,723 रुपये प्रति किलो का हाई लेवल भी बनाया।

बड़े शहरों में आज सोने के ताजा भाव (6 जनवरी 2025)

दिल्ली

24 कैरेट – ₹1,38,970 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट – ₹1,27,400 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट – ₹1,04,270 (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई

24 कैरेट – ₹1,38,820 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट – ₹1,27,250 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट – ₹1,04,120 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई

24 कैरेट – ₹1,39,970 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट – ₹1,28,300 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट – ₹1,07,000 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता

24 कैरेट – ₹1,38,820 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट – ₹1,27,250 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट – ₹1,04,120 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद

24 कैरेट – ₹1,38,870 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट – ₹1,27,300 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट – ₹1,04,170 (प्रति 10 ग्राम)

लखनऊ

24 कैरेट – ₹1,38,970 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट – ₹1,27,400 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट – ₹1,04,270 (प्रति 10 ग्राम)

लगातार बढ़ती कीमतों के चलते अब उपभोक्ताओं के बीच 22 और 24 कैरेट के बजाय 18 कैरेट सोने की मांग बढ़ती नजर आ रही है। बाजार में यह एक नया ट्रेंड बनता दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें और खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें।



