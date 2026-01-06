Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Gold Rate Today: 6 जनवरी को सोने के दामों में आया बंपर उछाल, जानें 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Gold Rate Today: 6 जनवरी को सोने के दामों में आया बंपर उछाल, जानें 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 12:09 PM

gold prices massive surge on january 6th know the latest rate of 10 grams

6 जनवरी को घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। MCX पर सोना करीब 450 रुपये महंगा होकर 1,38,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा, जबकि चांदी में लगभग 3,900 रुपये की बढ़त दर्ज की गई। बढ़ती कीमतों के कारण...

नेशनल डेस्क : घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार, 6 जनवरी को सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। Multi Commodity Exchange (MCX) पर सोने का भाव बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया।

MCX पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर मंगलवार को 1,38,666 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,38,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सुबह करीब 9:50 बजे गोल्ड फ्यूचर 1,38,554 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जो कि बीते दिन के मुकाबले करीब 450 रुपये की तेजी को दर्शाता है। शुरुआती कारोबार में सोने ने 1,38,776 रुपये प्रति 10 ग्राम का उच्च स्तर भी छुआ।

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल दर्ज किया गया। MCX पर 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाली सिल्वर फ्यूचर लगभग 2,50,000 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती दिखी। यह कीमत पिछले सत्र के मुकाबले करीब 3,900 रुपये अधिक थी। शुरुआती कारोबार में चांदी ने 2,50,723 रुपये प्रति किलो का हाई लेवल भी बनाया।

यह भी पढ़ें - अगर आज सोने में 3 लाख का निवेश किया तो दिसंबर 2026 में कितना होगा मुनाफा? जानकर उड़ जाएंगे होश

बड़े शहरों में आज सोने के ताजा भाव (6 जनवरी 2025)

दिल्ली

  • 24 कैरेट – ₹1,38,970 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – ₹1,27,400 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – ₹1,04,270 (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई

  • 24 कैरेट – ₹1,38,820 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – ₹1,27,250 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – ₹1,04,120 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई

  • 24 कैरेट – ₹1,39,970 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – ₹1,28,300 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – ₹1,07,000 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता

  • 24 कैरेट – ₹1,38,820 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – ₹1,27,250 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – ₹1,04,120 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद

  • 24 कैरेट – ₹1,38,870 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – ₹1,27,300 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – ₹1,04,170 (प्रति 10 ग्राम)

लखनऊ

  • 24 कैरेट – ₹1,38,970 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – ₹1,27,400 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – ₹1,04,270 (प्रति 10 ग्राम)

लगातार बढ़ती कीमतों के चलते अब उपभोक्ताओं के बीच 22 और 24 कैरेट के बजाय 18 कैरेट सोने की मांग बढ़ती नजर आ रही है। बाजार में यह एक नया ट्रेंड बनता दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें और खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें।

और ये भी पढ़े


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!