    Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, इतने हो गए रेट

Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, इतने हो गए रेट

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 05:48 PM

gold prices show mixed trend 18 carat rises 24 and 22 carat fall

सोने और चांदी की कीमतों में आज नरमी आई है। 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,35,820 रुपये और 100 ग्राम के लिए 13,58,200 रुपये पर आ गई है। 22 कैरेट सोना 1,24,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट 1,01,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड हुआ। चांदी...

नेशनल डेस्कः सोने और चांदी की कीमतों में आज थोड़ी नरमी देखने को मिली है। पिछले दो दिनों की तेजी के बाद 24, 22 और 18 कैरेट सोने की कीमतों में बदलाव आया है, जिससे खरीदारों को कुछ राहत मिली है। वहीं, चांदी की कीमतें गिरावट के बावजूद रिकॉर्ड हाई के करीब बनी हुई हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, नए साल की बढ़ती मांग के बीच यह बदलाव बाजार में संतुलन की शुरुआत को दर्शाता है।

नए साल की शुरुआत में सोने की बढ़ती डिमांड के चलते सोने के भाव में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन 3 जनवरी को सोने की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है। पिछले दो दिनों में 100 ग्राम सोने के भाव में 12,000 रुपये का उछाल देखा गया था। आज कीमतों में गिरावट से खरीदारों को थोड़ी राहत मिल सकती है।

सोने की कीमतें

 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,35,820 रुपये और 100 ग्राम के लिए 13,58,200 रुपये रही, जिसमें 10 ग्राम पर 380 रुपये की गिरावट आई। 22 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,24,500 रुपये और 100 ग्राम के लिए 12,45,000 रुपये पर ट्रेड हुआ, जिसमें 10 ग्राम पर 350 रुपये की कमी दर्ज हुई। वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,01,870 रुपये और 100 ग्राम के लिए 10,18,700 रुपये पर पहुंच गई, जिसमें 10 ग्राम पर 280 रुपये की बढ़ोतरी हुई।

चांदी की कीमतें

देश में आज चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये रह गई, जो पिछली कीमत से 2,000 रुपये कम है। इसी तरह, 100 ग्राम चांदी की कीमत 24,000 रुपये पर आ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक मार्केट की चाल और बढ़ती मांग में संतुलन के कारण यह हल्की गिरावट देखने को मिली है।
 

MCX पर सोना-चांदी
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी को मैच्योर होने वाले गोल्ड फ्यूचर्स शुक्रवार को 0.04 प्रतिशत गिरकर 10 ग्राम के लिए 1,35,752 रुपये पर बंद हुए। वहीं 5 मार्च को एक्सपायर होने वाले सिल्वर फ्यूचर्स 0.31 प्रतिशत बढ़कर 2,36,599 रुपये पर सेटल हुए।
 

