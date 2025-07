Heavy Rain Alert: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत, IMD ने अगले 2 घंटे के लिए रेड अलर्ट किया जारी

नेशनल डेस्क : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम आदि) में बुधवार शाम से मौसम ने अचानक करवट ली है। झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार शाम दिल्ली-एनसीआर के लिए अगले दो घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

आईएमडी के अनुसार, क्षेत्र में तेज हवाओं, गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ भारी वर्षा की संभावना है। विभाग का कहना है कि पूर्व दिशा में बढ़ते बादलों के घने समूहों के चलते राजधानी के कई इलाकों में मध्यम बारिश हो रही है और आने वाले समय में कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है।

दिल्ली के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश पहले से जारी है और अगले कुछ घंटों में इसके तेज होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और गैर-जरूरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी है।



VIDEO | Delhi: Heavy rain lashes parts of the national capital, bringing relief from heat. Visuals from Constitution Club.



