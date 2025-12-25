Heavy Rain Alert: अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

Main Menu

25 Dec, 2025 07:06 PM

देश में मानसून के विदा होने के बाद भी इंद्रदेव शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। IMD ने चेतावनी दी है कि 26, 27 और 28 दिसंबर को देश के कई हिस्सों में मौसम अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। उत्तर भारत में जहाँ कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम शुरू हो रहा है, वहीं दक्षिण और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

Heavy Rain Alert: देश में मानसून के विदा होने के बाद भी इंद्रदेव शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। IMD ने चेतावनी दी है कि 26, 27 और 28 दिसंबर को देश के कई हिस्सों में मौसम अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। उत्तर भारत में जहाँ कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम शुरू हो रहा है, वहीं दक्षिण और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD ने अगले 3 दिनों तक दक्षिण और पहाड़ी राज्यों में  भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

PunjabKesari

इन राज्यों में नहीं थमेगा बारिश का दौर

दक्षिण भारत के राज्यों में खासकर केरल और तमिलनाडु में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से अगले तीन दिनों (26-28 दिसंबर) तक इन दोनों राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस दौरान बादलों की गर्जना के साथ तेज़ हवाएं चलने का भी अनुमान है।

PunjabKesari

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश का डबल अटैक

IMD ने उत्तर भारत और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में 26 से 28 दिसंबर के बीच भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भी बादल जमकर बरसेंगे। इन इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल सकती हैं।

PunjabKesari

राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का सितम

मरुधरा यानी राजस्थान में मौसम का मिजाज काफी सर्द होने वाला है। IMD के अनुसार राज्य के कई जिलों में 26 दिसंबर से शीतलहर चलने का अलर्ट है। सुबह के समय घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रह सकती है, जिससे यातायात प्रभावित होने की आशंका है। दोपहर में खिली धूप लोगों को थोड़ी राहत जरूर देगी, लेकिन रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

