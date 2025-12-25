Heavy Rain Alert: अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

देश में मानसून के विदा होने के बाद भी इंद्रदेव शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। IMD ने चेतावनी दी है कि 26, 27 और 28 दिसंबर को देश के कई हिस्सों में मौसम अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। उत्तर भारत में जहाँ कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम शुरू हो रहा...

Heavy Rain Alert: देश में मानसून के विदा होने के बाद भी इंद्रदेव शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। IMD ने चेतावनी दी है कि 26, 27 और 28 दिसंबर को देश के कई हिस्सों में मौसम अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। उत्तर भारत में जहाँ कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम शुरू हो रहा है, वहीं दक्षिण और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD ने अगले 3 दिनों तक दक्षिण और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

इन राज्यों में नहीं थमेगा बारिश का दौर

दक्षिण भारत के राज्यों में खासकर केरल और तमिलनाडु में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से अगले तीन दिनों (26-28 दिसंबर) तक इन दोनों राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस दौरान बादलों की गर्जना के साथ तेज़ हवाएं चलने का भी अनुमान है।

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश का डबल अटैक

IMD ने उत्तर भारत और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में 26 से 28 दिसंबर के बीच भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भी बादल जमकर बरसेंगे। इन इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल सकती हैं।

राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का सितम

मरुधरा यानी राजस्थान में मौसम का मिजाज काफी सर्द होने वाला है। IMD के अनुसार राज्य के कई जिलों में 26 दिसंबर से शीतलहर चलने का अलर्ट है। सुबह के समय घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रह सकती है, जिससे यातायात प्रभावित होने की आशंका है। दोपहर में खिली धूप लोगों को थोड़ी राहत जरूर देगी, लेकिन रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है।