Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Heavy Rain Alert : अगले 72 घंटे होगी भीषण बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

Heavy Rain Alert : अगले 72 घंटे होगी भीषण बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 04:45 PM

heavy rainfall expected over the next 72 hours imd issues high alert

प्री-मानसून के सक्रिय होते ही देशभर में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान और दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। उत्तर भारत से लेकर...

नेशनल डेस्क : प्री-मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। पिछले साल मानसून के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिली थी और कई राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई थी। अब 2026 में भी प्री-मानसून के प्रभाव से कई क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे तापमान में गिरावट और मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है।

अगले 72 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आने वाले 72 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम से जुड़ी सलाह का पालन करने की अपील की गई है।

राजस्थान में बारिश और तेज हवाओं की संभावना

राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां जारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ इलाकों में हल्की बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और गर्मी से राहत मिल सकती है।

दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी प्री-मानसून का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 72 घंटों के दौरान दिल्ली में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे मौसम सुहावना हो सकता है, लेकिन कुछ इलाकों में असुविधा भी हो सकती है।

इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, और पूर्वोत्तर के राज्य जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं।

बिजली, आंधी और ओलावृष्टि का भी खतरा

बारिश के साथ-साथ कई इलाकों में तेज आंधी, धूलभरी हवाएं और बिजली गिरने की भी आशंका है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे फसलों और जनजीवन पर असर पड़ सकता है। ऐसे में किसानों और आम लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। तेज हवाओं और बिजली गिरने के समय खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!