Heavy Rain Alert: अगले 3 दिन इन राज्यों में भारी बारिश मचाएगी तांडव, IMD ने आंधी का भी अलर्ट किया जारी

Heavy Rain Alert : देश में मौसम एक बार फिर अपनी करवट बदलने वाला है। जहां एक ओर उत्तर भारत के मैदानी इलाके कड़ाके की ठंड और शीतलहर का सामना कर रहे हैं वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अब 5, 6 और 7 फरवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बारिश के साथ-साथ धूलभरी आंधी चलने की भी आशंका जताई गई है जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव आ सकता है। 2025 में बारिश के सारे रिकॉर्ड टूटने के बाद 2026 की शुरुआत भी कुछ इसी तरह के मौसमी खेल के साथ हो रही है।

दक्षिण भारत: केरल और तमिलनाडु में थमेगा नहीं बारिश का दौर

केरल और तमिलनाडु में मानसून के बाद भी बादलों का बरसना जारी है। यहां 5 से 7 फरवरी के बीच भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तेज हवाओं के प्रति सचेत रहने को कहा है। राज्य के कई जिलों में जमकर बादल बरसेंगे। बारिश के साथ-साथ धूलभरी आंधी चलने की भी आशंका जताई गई है जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव आ सकता है।

उत्तर भारत: पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का डबल अटैक

पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से मौसम बिगड़ने वाला है:

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी गिरेगी बिजली

मौसम विभाग की लिस्ट काफी लंबी है जहां अगले 72 घंटों में मौसम का कड़ा मिजाज देखने को मिलेगा:

मध्य भारत: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश की संभावना है।

पूर्वोत्तर: अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

तटीय और द्वीप क्षेत्र: पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

बचाव और सावधानी

लगातार बदल रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि: