DDA Housing Scheme 2026 : सिर्फ ₹10 लाख में अपना घर, ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई

नेशनल डेस्क: अगर दिल्ली में अपना घर खरीदना आपकी 2026 की सबसे बड़ी प्लानिंग में शामिल है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपनी बहुप्रतीक्षित ‘प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026’ शुरू कर दी है. इस स्कीम के तहत राजधानी के चुनिंदा और विकसित इलाकों में कुल 582 प्रॉपर्टीज़ को ई-ऑक्शन के जरिए बाजार में उतारा गया है।

इस योजना की खास बात यह है कि यह सिर्फ लग्ज़री खरीदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हाई इनकम ग्रुप (HIG) से लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS/Janata) तक हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. लोकेशन, कैटेगरी और बजट—तीनों स्तर पर विकल्पों की भरमार रखी गई है.

किन इलाकों में मिलेंगे फ्लैट और कितनी है कीमत?

DDA ने राजधानी के कई प्राइम और रेजिडेंशियल इलाकों को इस स्कीम में शामिल किया है:

HIG फ्लैट्स : जसोला जैसे पॉश इलाके में 15 फ्लैट्स उपलब्ध हैं, जिनकी शुरुआती कीमत करीब ₹2.14 करोड़ रखी गई है.

SFS फ्लैट्स : वसंत कुंज, द्वारका और रोहिणी में ये फ्लैट्स ₹99 लाख से ₹1.21 करोड़ के दायरे में हैं.

MIG कैटेगरी : दिलशाद गार्डन और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में ₹53 लाख से ₹1.45 करोड़ तक के विकल्प मौजूद हैं.

LIG फ्लैट्स : विकासपुरी और पश्चिम विहार में ये फ्लैट्स ₹24 लाख से ₹1.23 करोड़ के बीच उपलब्ध कराए गए हैं.

Janata / EWS फ्लैट्स: किफायती सेगमेंट में ₹10 लाख से ₹55 लाख तक घर लेने का मौका दिया गया है.

पहली बार: पार्किंग के लिए भी ई-ऑक्शन

इस बार DDA ने एक नया प्रयोग किया है. फ्लैट्स के साथ-साथ कार और स्कूटर गैराज भी ई-ऑक्शन के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

अशोक विहार, माल रोड, रोहिणी और पीतमपुरा जैसे इलाकों में पार्किंग की परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

रिज़र्व प्राइस : ₹3 लाख से ₹15 लाख

यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जो अपने वाहन के लिए सुरक्षित और स्थायी पार्किंग चाहते हैं.

आवेदन और ई-ऑक्शन की पूरी प्रक्रिया

इस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए कुछ जरूरी चरण तय किए गए हैं:

रजिस्ट्रेशन फीस : ₹2,500 (नॉन-रिफंडेबल)

EMD (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) : HIG: ₹15 लाख MIG / SFS: ₹10 लाख LIG / Janata: ₹2 लाख कार गैराज: ₹1 लाख स्कूटर गैराज: ₹50,000



आवेदन प्रक्रिया 14 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है.

जरूरी तारीखें जो आपको याद रखनी होंगी

पंजीकरण की आखिरी तारीख : 13 फरवरी 2026

दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि : 16 फरवरी 2026

डेमो ई-ऑक्शन सेशन : 20 से 22 फरवरी 2026

मुख्य ई-ऑक्शन: 23 से 27 फरवरी 2026

इच्छुक खरीदार DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और डिजिटल बोली के जरिए दिल्ली में अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं.