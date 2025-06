हनीवेल ने लॉन्च किया पहला 'Made in India' CCTV कैमरा पोर्टफोलियो, बेंगलुरु में हुआ डिजाइन

वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी हनीवेल (Honeywell) ने भारत में अपना पहला स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया CCTV कैमरा पोर्टफोलियो लॉन्च कर दिया है। यह कैमरा सीरीज कंपनी के बेंगलुरु स्थित ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर में डिजाइन की गई है और VVDN...

नेशनल डेस्क: वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी हनीवेल (Honeywell) ने भारत में अपना पहला स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया CCTV कैमरा पोर्टफोलियो लॉन्च कर दिया है। यह कैमरा सीरीज कंपनी के बेंगलुरु स्थित ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर में डिजाइन की गई है और VVDN Technologies के साथ साझेदारी में भारत में ही निर्मित की गई है, जो हार्डवेयर डिजाइन पार्टनर भी है।



हनीवेल के चेयरमैन और सीईओ विमल कपूर ने कहा, “यह लॉन्च हमारे भारत में नवाचार और स्मार्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन्स को लेकर प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह हमारी मजबूत स्थानीय इंजीनियरिंग क्षमताओं और साझेदारियों का प्रमाण है।”



50 Series कैमरे: फीचर्स और क्षमताएं

नई 50 Series CCTV कैमरा रेंज में 3MP और 5MP रिज़ॉल्यूशन वाले डोम और बुलेट मॉडल्स शामिल हैं। इन कैमरों में शामिल हैं:-



- इंटेलिजेंट वीडियो एनालिटिक्स



- इमेज स्टेबिलाइजेशन के लिए Gyro Sensor



- उन्नत इमेजिंग परफॉर्मेंस



- सख्त साइबर सुरक्षा फीचर्स



यह समाधान भारत के सरकारी, हेल्थकेयर, शिक्षा, परिवहन, रियल एस्टेट व कॉर्पोरेट जैसे कई सेक्टरों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेगा।



केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से विमल कपूर की मुलाकात

कैमरा सीरीज के शुभारंभ के अवसर पर विमल कपूर ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) से नई दिल्ली में भेंट की। वैष्णव ने कहा, “भारतीय अर्थव्यवस्था सतत रूप से विकास कर रही है। हम भारत को 'प्रोडक्ट नेशन' बनाना चाहते हैं। ये ‘Made in India’ कैमरे उसी दिशा में एक बड़ा कदम हैं। हम उद्योग जगत से ‘Design in India, Make in India, and Make for the World’ को अपनाने का आग्रह करते हैं।”



ग्लोबल विस्तार और भविष्य की योजना

यह लॉन्च हनीवेल की 2024 में Carrier के Global Access Solutions बिजनेस (जिसमें LenelS2 शामिल है) के अधिग्रहण के बाद आया है। इसके साथ, हनीवेल अब इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा समाधान के लिए विश्वसनीय OEM के रूप में उभर रहा है।