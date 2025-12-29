Main Menu

Central Bank of India में जमा करें ₹1,00,000 और पाएं गारंटीड ₹21,341 का फिक्स ब्याज

Repo Rate में लगातार कटौती के माहौल के बावजूद अगर आप बिना जोखिम के बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो सरकारी बैंक अब भी निवेशकों को निराश नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा लगाने वालों के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम इस समय...

नेशनल डेस्क: Repo Rate में लगातार कटौती के माहौल के बावजूद अगर आप बिना जोखिम के बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो सरकारी बैंक अब भी निवेशकों को निराश नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा लगाने वालों के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम इस समय चर्चा में है। इस योजना के तहत केवल 1 लाख रुपये की जमा पर तय अवधि में 21 हजार रुपये से ज्यादा का पक्का ब्याज हासिल किया जा सकता है।

रेपो रेट घटा, लेकिन FD में अब भी मौका

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर आर्थिक जरूरतों के अनुसार Repo Rate में बदलाव करता है। आमतौर पर Repo Rate कम होने पर बैंकों की FD Interset दरें भी घट जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ सरकारी बैंक चुनिंदा अवधि पर आकर्षक रिटर्न देना जारी रखे हुए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उन्हीं बैंकों में शामिल है।

7 दिन से लेकर 10 साल तक FD की सुविधा

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निवेशक बेहद कम अवधि यानी 7 दिन से लेकर लंबी अवधि 10 साल तक के लिए FD Account खुलवा सकते हैं। बैंक अलग-अलग समयावधि पर 3.00 प्रतिशत से 6.80 प्रतिशत तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इसके अलावा 444 दिन और 555 दिन की स्पेशल FD Scheme में सामान्य ग्राहकों को 6.30 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 6.80 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है।

3 साल की FD पर शानदार रिटर्न

अगर बात 3 साल की एफडी की करें, तो Central Bank of India सामान्य नागरिकों को 6.00 प्रतिशत और सीनियर सिटीजन को 6.50 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है। यही वह स्कीम है जिसमें 1 लाख रुपये जमा करने पर अच्छा-खासा फिक्स रिटर्न मिलता है।

1 लाख के निवेश पर कितनी बनेगी रकम?

सामान्य नागरिक:
3 साल के लिए 1,00,000 रुपये की FD करने पर मैच्योरिटी पर करीब 1,19,562 रुपये मिलते हैं। इसमें लगभग 19,562 रुपये ब्याज शामिल होता है।

सीनीयर नागरिक:
इसी अवधि में सीनियर सिटीजन को मैच्योरिटी पर लगभग 1,21,341 रुपये मिलते हैं, यानी करीब 21,341 रुपये का तय ब्याज।

क्यों सुरक्षित है यह निवेश?

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है, इसलिए यहां किया गया निवेश पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। एफडी में पैसा लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैच्योरिटी पर मूल रकम के साथ तय ब्याज गारंटी के साथ वापस मिलता है। ऐसे में जो निवेशक जोखिम से दूर रहकर स्थिर रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए यह एफडी स्कीम एक भरोसेमंद विकल्प बन सकती है।

