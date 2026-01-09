कोलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर जबरदस्त हंगामा, ED की छापेमारी केस पर सुनवाई टली

Edited By Radhika,Updated: 09 Jan, 2026 03:33 PM
नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल में बीते दिन प्रतीक जैन के आवास पर ED ने छापेमारी की थी। इस मामले में आज कोलकात्ता हाईकोर्ट के बाहर टीएमसी समर्थकों और वकीलों के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की और नारेबाजी हुई। जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला I-PAC दफ्तर पर हुई ED की छापेमारी और ममता सरकार द्वारा एजेंसी के खिलाफ दर्ज FIR से जुड़ा था। इसे लेकर ऐसी जानकारी सामने आई है कि कोर्ट परिसर के बाहर बढ़ते हंगामे और सुरक्षा कारणों के चलते जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी है। टीएमसी कार्यकर्ता इस कार्रवाई को 'लोकतंत्र की हत्या' बता रहे हैं, वहीं अदालत के बाहर सुरक्षा घेरा तोड़ रहे प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
राज्यपाल की चौखट पर पहुंची BJP, ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग
पश्चिम बंगाल में I-PAC दफ्तर पर हुई ED की छापेमारी अब राजभवन की दहलीज तक पहुंच गई है। BJP ने राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस को एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आचरण को 'असंवैधानिक' करार दिया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
'जांच में अड़चन डाल रही हैं सीएम'
भाजपा ने राज्यपाल को सौंपी अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया कि जब केंद्रीय एजेंसी कानून सम्मत तरीके से अपनी जांच कर रही थी, तब मुख्यमंत्री का खुद मौके पर पहुंचना और राज्य पुलिस का कथित दुरुपयोग करना एक गंभीर चिंता का विषय है। भाजपा के अनुसार, यह कानून लागू करने वाली एजेंसी की प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप है।