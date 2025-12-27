सुहागरात पर इंतजार करती रही दुल्हन, सुबह जेठानी के कमरे से निकलता दिखा दूल्हा, रोज जेठानी के साथ बिताने लगा रातें और फिर...

गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने पति पर जेठानी से अवैध संबंध रखने और दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, पति सुहागरात से ही उसके कमरे में नहीं आया और विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने...

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नवविवाहिता ने अपने पति पर जेठानी से अवैध संबंध रखने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट कर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता के अनुसार, उसका निकाह 13 जुलाई 2025 को बांसगांव थाना क्षेत्र के एक युवक से हुआ था। पति अहमदाबाद की एक निजी कंपनी में कार्यरत है। निकाह के अगले दिन वह विदा होकर अहमदाबाद चली गई, जहां वलीमा का आयोजन हुआ। इसके बाद वह ससुराल पहुंची। विवाहिता का आरोप है कि सुहागरात के दिन वह पूरी रात पति का इंतजार करती रही, लेकिन पति कमरे में नहीं आया। सुबह उसने देखा कि पति उसकी जेठानी के कमरे से बाहर निकल रहा था। इसके बाद यह क्रम रोजाना चलने लगा और पति उसके कमरे में कभी नहीं आया।

पति और जेठानी ने मिलकर की मारपीट

पीड़िता का कहना है कि जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो पति और जेठानी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि दहेज के लिए दबाव बनाया गया और पैसे देने से इनकार करने पर ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। किसी तरह लोगों की मदद से वह गोरखपुर स्थित अपने मायके पहुंची और 21 अक्टूबर से वहीं रह रही है। पीड़िता ने बताया कि बाद में जब उसके माता-पिता अहमदाबाद गए तो ससुराल वालों ने उन्हें भी घर से भगा दिया।

बेलीपार थाना प्रभारी विशाल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पति, जेठ और जेठानी के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।