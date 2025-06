‘आप जैसा बनना चाहती हूं...’ पीएम मोदी से मेलोनी की दिल छू लेने वाली बातचीत, G7 समिट में दोस्ती के नए पल

नेशनल डेस्क: कनाडा में हुए G7 समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की मुलाकात सोशल मीडिया पर छा गई है। दोनों नेताओं के बीच हुई यह गर्मजोशी भरी बातचीत लोगों के दिलों को छू गई। मेलोनी ने पीएम मोदी से कहा, “आप बेस्ट हैं, मैं आप जैसा बनने की कोशिश कर रही हूं।” इस छोटे लेकिन प्रभावशाली संवाद ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।



पीएम मोदी और मेलोनी की खास बातचीत

G7 समिट में पीएम मोदी और मेलोनी ने एक-दूसरे का दिल से स्वागत किया। हाथ मिलाते हुए मेलोनी ने पीएम मोदी की तारीफ की और अपनी इच्छा जाहिर की कि वे उनके जैसे बनना चाहती हैं। इस बातचीत को सोशल मीडिया पर #Melodi मोमेंट के नाम से जाना जाने लगा, जो दोनों नेताओं के बीच गहरे दोस्ताना रिश्ते का प्रतीक बन गया।



भारत-इटली संबंधों की मजबूती

पीएम मोदी ने इस मुलाकात के बाद कहा कि भारत और इटली के बीच दोस्ती और भी मजबूत होगी, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को लाभ होगा। मेलोनी ने भी सोशल मीडिया पर भारत-इटली दोस्ती की तस्वीर साझा की और इसे ‘गहरी दोस्ती’ बताया। पीएम मोदी ने उनके इस पोस्ट को री-शेयर करते हुए कहा कि वे पूरी तरह से इस बात से सहमत हैं।



"You are the best. I am trying to be as you"



