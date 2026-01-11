Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | ‘जा रानी जा, जी ले अपनी जिंदगी…’ फेसबुक पर शुरू हुआ प्यार, फिर पति को करने लगी नापसंद, जिसके बाद तीन बच्चों की मां ने...

‘जा रानी जा, जी ले अपनी जिंदगी…’ फेसबुक पर शुरू हुआ प्यार, फिर पति को करने लगी नापसंद, जिसके बाद तीन बच्चों की मां ने...

Edited By Updated: 11 Jan, 2026 03:59 PM

in bihar the first husband arranged for his wife s second marriage

बिहार के वैशाली जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने रिश्तों की परिभाषा और सामाजिक सोच को झकझोर कर रख दिया है। यह कहानी किसी फिल्मी ड्रामे जैसी लगती है जहां एक पति ने अपनी पत्नी के प्रति कड़वाहट पालने के बजाय उसे उसके प्रेमी के साथ विदा करने का...

नेशनल डेस्क। बिहार के वैशाली जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने रिश्तों की परिभाषा और सामाजिक सोच को झकझोर कर रख दिया है। यह कहानी किसी फिल्मी ड्रामे जैसी लगती है जहां एक पति ने अपनी पत्नी के प्रति कड़वाहट पालने के बजाय उसे उसके प्रेमी के साथ विदा करने का फैसला किया। पति ने कहा- जा रानी जा, जी ले अपनी जिंदगी। खास बात यह है कि पति खुद अपनी पत्नी जोकि तीन बच्चों की मां भी थी, की दूसरी शादी का मुख्य गवाह बना और दोनों की कोर्ट मैरिज करवाई। 

सोशल मीडिया से शुरू हुआ प्यार का सफर

रानी कुमारी और कुंदन कुमार की शादी साल 2011 में कोर्ट मैरिज के जरिए हुई थी। कुंदन एक ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। 14 साल के इस सफर में उनके तीन बच्चे भी हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन करीब पांच साल पहले रानी की जिंदगी में सोशल मीडिया के जरिए एक नया मोड़ आया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रानी की बातचीत अपने ही फुफेरे भाई गोबिंद कुमार से शुरू हुई। धीरे-धीरे यह बातचीत प्यार में बदल गई और रानी अपने पति व बच्चों से मानसिक रूप से दूर होने लगीं।

यह भी पढ़ें: सावधान! क्रेडिट कार्ड बंद करना कहीं पड़ न जाए भारी! इसपर पड़ सकता है सीधा असर, जानें?

और ये भी पढ़े

बार-बार घर छोड़ना और कुंदन का सब्र

रानी और गोबिंद का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि रानी कई बार अपने बच्चों और पति को छोड़कर गोबिंद के पास चली गईं। कुंदन ने अपनी शादी बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। वह रानी को वापस लाने के लिए जम्मू से बिहार आए। बच्चों का वास्ता दिया और परिवार की दुहाई दी। डेढ़ महीने पहले भी रानी घर छोड़कर चली गई थीं जिन्हें कुंदन फिर वापस लाए।

PunjabKesari

जब पति खुद बना शादी का गवाह

बार-बार की भागदौड़ और पत्नी की बेरुखी से कुंदन अंदर से टूट चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि जबरदस्ती किसी को साथ नहीं रखा जा सकता। इसके बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। कुंदन ने हंगामा करने या कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय खुद रानी और गोबिंद की शादी कराने का जिम्मा उठाया। वैशाली कोर्ट में जब रानी और गोबिंद शादी के कागजों पर साइन कर रहे थे तब कुंदन वहां गवाह के रूप में मौजूद थे। कुंदन ने भारी मन से कहा, "मैं अब थक चुका हूं, अगर उसकी खुशी इसी में है तो मैं उसे आजाद करता हूं।"

यह भी पढ़ें: आज का ₹1 लाख, जीवन जीने के लिए 20 साल बाद आपको कितने पैसों की होगी जरूरत? जानें

दोनों पक्षों की अपनी दलीलें

रानी ने साफ कहा कि वह कुंदन के साथ खुश नहीं थीं और यह रिश्ता उनके लिए मानसिक तनाव का कारण बन गया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके तीनों बच्चे पिता (कुंदन) के पास ही रहेंगे। गोबिंद ने भरोसा जताया कि अब रानी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी और वे दोनों एक नई शुरुआत करेंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!