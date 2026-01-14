Main Menu

ईरान में हालात बेकाबू: भारत ने जारी की नई एडवाइजरी,अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी

14 Jan, 2026 04:11 PM

indian embassy in iran issues fresh advisory to leave

ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने छात्रों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की अपील की है और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

 International Desk:ईरान में जारी उग्र सरकार-विरोधी प्रदर्शनों और बढ़ती हिंसा के बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नई और सख्त एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने ईरान में रह रहे सभी भारतीयों-छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों से उपलब्ध साधनों, विशेषकर वाणिज्यिक उड़ानों के जरिए जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की अपील की है। यह एडवाइजरी 5 जनवरी 2025 को जारी पहले परामर्श के क्रम में जारी की गई है। दूतावास ने कहा है कि ईरान में स्थिति लगातार बदल रही है और कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन, आगजनी और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं।

PunjabKesari

भारतीय नागरिकों को प्रदर्शन स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने, स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखने और दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी भारतीय नागरिक अपने पास पासपोर्ट और पहचान पत्र हमेशा तैयार रखें। इंटरनेट सेवाओं पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए, दूतावास ने उन भारतीयों के परिजनों से भी अपील की है जो ईरान में फंसे अपने परिजनों का पंजीकरण भारत से करवा सकते हैं। दूतावास ने आपात स्थिति के लिए कई हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की हैं ताकि किसी भी तरह की सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जा सके।

भारतीय दूतावास-आपात संपर्क विवरण 

  • मोबाइल नंबर:
  • +989128109115
  • +989128109109
  • +989128109102
  • +989932179359

