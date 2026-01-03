Main Menu

January Trains Cancelled List: टिकट बुक करने वालों के लिए जरूरी खबर, जनवरी महीने में ये ट्रेने रहेंगी रद्द

जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने राउरकेला–कासबहाल सेक्शन पर मेगा ब्लॉक लिया है। इसी वजह से कई ट्रेनें रद्द रहेंगी, कुछ शॉर्ट टर्मिनेट और कुछ का रूट बदला जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि टिकट बुक करने और यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की स्थिति...

नेशनल डेस्क : नए साल की शुरुआत के साथ ही रेलवे ने अपने नेटवर्क पर जरूरी मरम्मत और ट्रैक सुधार का काम तेज कर दिया है। इसका सीधा असर यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर पड़ने वाला है। अगर आप जनवरी महीने में ट्रेन से सफर करने का मन बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।

चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले राउरकेला–कासबहाल रेल सेक्शन पर लंबे समय तक मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इस दौरान रेलवे ट्रैक को मजबूत करने और सुरक्षित संचालन के लिए आधुनिक टीआरटी मशीनों से मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इसी वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट और टर्मिनेशन में बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि टिकट बुक करने से पहले और यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें, ताकि आखिरी समय में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

  • ट्रेन नंबर (18113/18114) टाटानगर–बिलासपुर–टाटानगर एक्सप्रेस 3 से 7 जनवरी 2026 तक रद्द रहेगी।
  • ट्रेन नंबर (18109/18110) टाटानगर–इतवारी–टाटानगर एक्सप्रेस 3, 6, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को नहीं चलेगी।
  • ट्रेन नंबर (18175/18176) हटिया–झारसुगुड़ा–हटिया एक्सप्रेस 6, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को रद्द रहेगी।
  • ट्रेन नंबर (68043/68044) टाटानगर–राउरकेला–टाटानगर मेमू 3, 6, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को रद्द रहेगी।
  • ट्रेन नंबर (58659) हटिया–राउरकेला पैसेंजर 3, 6, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को नहीं चलेगी।
  • ट्रेन नंबर (58660)  राउरकेला–हटिया पैसेंजर 4, 7, 11, 14, 18 और 21 जनवरी 2026 को रद्द रहेगी।

इन ट्रेनों का रूट रहेगा शॉर्ट टर्मिनेट

  • ट्रेन नंबर (22861/12871) हावड़ा–कंटाबांजी / टिटलागढ़–हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस 3, 6, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को केवल टाटानगर स्टेशन तक ही चलेगी।
  • ट्रेन नंबर  (22862/12872) कंटाबांजी–हावड़ा / टिटलागढ़–हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस इन्हीं तारीखों पर सिर्फ झारसुगुड़ा स्टेशन तक ही संचालित होगी।

इस ट्रेन का बदला गया रूट

पुरी–योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 2, 5, 9, 12, 16 और 19 जनवरी 2026 को बदले हुए मार्ग से चलाई जाएगी। यह ट्रेन कटक, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा रोड और इब स्टेशन होते हुए ऋषिकेश तक जाएगी। इन दिनों यह ट्रेन टाटानगर और झारसुगुड़ा के बीच नहीं चलेगी।

रेलवे का कहना है कि यह मेगा ब्लॉक यात्रियों की सुरक्षा और भविष्य में बेहतर रेल सेवा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।

