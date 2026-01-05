Indian Railway News: रेलवे का बड़ा बदलाव: अब एक ही ऐप में जनरल और रिजर्व टिकट बुकिंग!

Edited By Anu Malhotra, Updated: 05 Jan, 2026 09:10 AM

नेशनल डेस्क: भारतीय रेलवे अब "एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म" की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। लंबे समय से अनारक्षित टिकटों के लिए लोकप्रिय रहा 'यूटीएस' (UTS) एप अब इतिहास बनने जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि मार्च 2026 तक यूटीएस सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और इसकी जगह भविष्य का सुपर-एप 'रेलवन' (RailOne) कमान संभालेगा।

रेलवे का लक्ष्य यात्रियों को अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग एप डाउनलोड करने के झंझट से मुक्ति दिलाना है।

क्यों खास है यह बदलाव?

अब तक यात्रियों को जनरल टिकट के लिए यूटीएस और रिजर्वेशन के लिए आईआरसीटीसी जैसे विभिन्न विकल्पों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन 'रेलवन' एप के आने से पूरी व्यवस्था एक ही छत के नीचे आ जाएगी।

ऑल-इन-वन सुविधा: आरक्षित (Reserved) और अनारक्षित (Unreserved) दोनों तरह के टिकट अब एक ही एप से बुक होंगे।

किराये में सीधी बचत: यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे ने 3% की विशेष छूट का एलान किया है। जो यात्री रेलवन एप के जरिए टिकट बुक करेंगे, उन्हें सीधे किराये में यह रियायत मिलेगी।

लागू होने की तारीख: किराये में छूट की यह आकर्षक योजना 14 जनवरी से प्रभावी हो जाएगी।

UTS से विदाई की प्रक्रिया शुरू

रेलवे ने इस बदलाव की नींव रख दी है। दक्षिण रेलवे ने इस संबंध में वाणिज्य विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। बदलाव की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है: