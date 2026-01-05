Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Indian Railway News: रेलवे का बड़ा बदलाव: अब एक ही ऐप में जनरल और रिजर्व टिकट बुकिंग!

Indian Railway News: रेलवे का बड़ा बदलाव: अब एक ही ऐप में जनरल और रिजर्व टिकट बुकिंग!

Edited By Updated: 05 Jan, 2026 09:10 AM

indian railways one nation one digital platform uts app unreserved tickets

भारतीय रेलवे अब "एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म" की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। लंबे समय से अनारक्षित टिकटों के लिए लोकप्रिय रहा 'यूटीएस' (UTS) एप अब इतिहास बनने जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि मार्च 2026 तक यूटीएस सेवाओं को...

नेशनल डेस्क: भारतीय रेलवे अब "एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म" की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। लंबे समय से अनारक्षित टिकटों के लिए लोकप्रिय रहा 'यूटीएस' (UTS) एप अब इतिहास बनने जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि मार्च 2026 तक यूटीएस सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और इसकी जगह भविष्य का सुपर-एप 'रेलवन' (RailOne) कमान संभालेगा।

रेलवे का लक्ष्य यात्रियों को अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग एप डाउनलोड करने के झंझट से मुक्ति दिलाना है।

क्यों खास है यह बदलाव?

अब तक यात्रियों को जनरल टिकट के लिए यूटीएस और रिजर्वेशन के लिए आईआरसीटीसी जैसे विभिन्न विकल्पों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन 'रेलवन' एप के आने से पूरी व्यवस्था एक ही छत के नीचे आ जाएगी।

और ये भी पढ़े

  • ऑल-इन-वन सुविधा: आरक्षित (Reserved) और अनारक्षित (Unreserved) दोनों तरह के टिकट अब एक ही एप से बुक होंगे।

  • किराये में सीधी बचत: यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे ने 3% की विशेष छूट का एलान किया है। जो यात्री रेलवन एप के जरिए टिकट बुक करेंगे, उन्हें सीधे किराये में यह रियायत मिलेगी।

  • लागू होने की तारीख: किराये में छूट की यह आकर्षक योजना 14 जनवरी से प्रभावी हो जाएगी।

UTS से विदाई की प्रक्रिया शुरू

रेलवे ने इस बदलाव की नींव रख दी है। दक्षिण रेलवे ने इस संबंध में वाणिज्य विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। बदलाव की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है:

  1. सीजन टिकट पर रोक: यूटीएस एप से 'मंथली पास' (MST) बुक करने का विकल्प पहले ही हटा लिया गया है।

  2. तीन महीने का काउंटडाउन: अगले 90 दिनों के भीतर एप की कई अन्य सेवाओं को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा।

  3. पूर्ण प्रतिबंध: 1 मार्च 2026 से यूटीएस एप पूरी तरह काम करना बंद कर देगा।

    अधिकारी का पक्ष: उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी के अनुसार, रेलवन एप को एक व्यापक समाधान के रूप में विकसित किया गया है। जब यात्रियों को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो अन्य एप्स की उपयोगिता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!