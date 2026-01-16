Indian Railways: रेलवे का नया सिस्टम: गंदा टॉयलेट, पानी की दिक्कत, ट्रेन की लोकेशन तक... बस इस इस नंबर पर SMS करो, तुरंत मिलेगी जानकारी

Edited By Anu Malhotra, Updated: 16 Jan, 2026 03:33 PM

नेशनल डेस्क: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सफर को और भी ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए एक शानदार पहल की है। अब ट्रेन की लोकेशन, देरी या कोच की समस्याओं को जानने के लिए यात्रियों को लंबी कॉल करने या घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे ने अपने प्रसिद्ध हेल्पलाइन नंबर 139 पर नई SMS सेवा शुरू कर दी है। इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब एक छोटे से मैसेज के जरिए आप अपनी शिकायतों का समाधान पा सकते हैं और ट्रेन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी तुरंत हासिल कर सकते हैं।

अक्सर देखा जाता था कि हेल्पलाइन पर कॉल करने के दौरान लाइन व्यस्त होने या नेटवर्क की समस्या के कारण यात्रियों को समय पर जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए रेलवे ने कॉल के विकल्प के रूप में मैसेज सेवा को पेश किया है। अब यात्री अपने मोबाइल से एक साधारण टेक्स्ट मैसेज भेजकर अपने टिकट (PNR) का स्टेटस, ट्रेन के आने-जाने का सही समय और गाड़ी अभी किस स्टेशन पर पहुंची है, जैसी जानकारियां कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसे करें मैसेज

इसके अलावा, अगर सफर के दौरान आपको कोच में पानी की कमी, बिजली की दिक्कत या साफ-सफाई से जुड़ी कोई शिकायत है, तो आप मैसेज के जरिए अपनी बात सीधे रेलवे प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। शिकायत मिलते ही रेलवे की टीम सक्रिय हो जाएगी और जल्द से जल्द आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेगी। यात्रियों के लिए अलग-अलग कोड तय किए गए हैं, जैसे PNR की जानकारी के लिए PNR लिखकर नंबर भेजना होगा, या शिकायत के लिए MADAD लिखकर अपनी समस्या लिखनी होगी।

भारतीय रेलवे की इस नई SMS सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको एक खास तरीके (फॉर्मेट) से मैसेज लिखकर 139 पर भेजना होगा। नीचे दी गई जानकारी से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस काम के लिए क्या लिखकर भेजना है:

शिकायत और मदद के लिए

अगर ट्रेन में पानी खत्म हो गया है, सफाई चाहिए या कोई अन्य समस्या है, तो मैसेज बॉक्स में लिखें:

MADAD [अपनी शिकायत] [अपना PNR नंबर] (उदाहरण: MADAD Water Shortage 1234567890)

ट्रेन की लोकेशन जानने के लिए

आपकी ट्रेन अभी कहां है, यह जानने के लिए लिखें:

SPOT [ट्रेन नंबर] (उदाहरण: SPOT 12345)

अगर आप किसी खास तारीख या स्टेशन के लिए लोकेशन जानना चाहते हैं:

किसी तारीख के लिए: SPOT [ट्रेन नंबर] [तारीख-महीना-साल]

(जैसे: SPOT 12345 160126)

किसी स्टेशन के लिए: SPOT [ट्रेन नंबर] [स्टेशन कोड]

(जैसे: SPOT 12345 NDLS)

टिकट और रूट की जानकारी के लिए

PNR स्टेटस: PNR [अपना 10 अंकों का PNR नंबर]

(जैसे: PNR 1234567890)

ट्रेन का रास्ता (रूट): ROUTE [ट्रेन नंबर]

(जैसे: ROUTE 12345)

आगमन और प्रस्थान (टाइमिंग): AD [ट्रेन नंबर] [स्टेशन कोड]

(जैसे: AD 12345 NDLS)

पार्सल का स्टेटस चेक करने के लिए

अगर आपने कोई सामान पार्सल से भेजा है, तो उसकी स्थिति जानने के लिए लिखें:

PRR [पार्सल रेफरेंस नंबर] (जैसे: PRR 1234567890)

मुख्य बात: याद रखें कि ये सभी मैसेज आपको 139 नंबर पर ही भेजने हैं। जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे, रेलवे की ओर से आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा।

रेलवे का मानना है कि यह नई व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों और बुजुर्गों के लिए बहुत काम आएगी जो मोबाइल ऐप चलाने में सहज नहीं हैं या जो कॉल पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते। यह कदम न केवल यात्रियों का समय बचाएगा बल्कि उनके रेल सफर को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएगा।