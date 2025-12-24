Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देना हमारे लिए ‘पाप' : योगी

चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देना हमारे लिए ‘पाप' : योगी

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 06:43 PM

it is a sin for us to give benefits based on face yogi

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा कि चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देना उनके लिए ‘पाप' है और उनकी सरकार ने शासकीय योजनाओं का लाभ देने में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा कि चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देना उनके लिए ‘पाप' है और उनकी सरकार ने शासकीय योजनाओं का लाभ देने में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या उसके सहयोगी दलों का एक भी विधायक चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ नहीं देता। उन्होंने विपक्ष से मुखातिब होते हुए कहा, “मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकारी योजना के तहत मकान देने में कोई भेदभाव किया गया? क्या राशन देने में कोई भेदभाव हुआ है? चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देना हमारे लिए पाप है।”

PunjabKesari

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के कल्याण और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने सत्ता पक्ष में बैठे सदस्यों से पूछा, “क्या आप लोग कभी ऐसी कोई रोक-टोक करते हैं?” और कहा कि सत्तापक्ष के सदस्य रोक भी नहीं सकते, क्योंकि लाभार्थियों की सूची उन्होंने नहीं बनाई है। आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2011-12 में बनी सूची के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और इसके साथ ही उन गरीबों के नाम भी जोड़े गए हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी (सपा) के शासनकाल में भेदभाव का शिकार बनाया गया था।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिए बिना मजाकिया लहजे में कहा, “आयुष्मान कार्ड को लेकर मुझे एक शिकायत जरूर मिलती है कि छह सदस्यों वाले परिवारों को तो आयुष्मान कार्ड मिल गया, लेकिन उससे कम सदस्यों वाले परिवार क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि आप भी छह वाले बन जाइए।” उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पुल और विभिन्न मदों के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जितनी मांग थी, उसके अनुरूप धन शायद न दिया जा सका हो, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा, जहां विकास का पैसा न पहुंचे। इसमें किसी भी सदस्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!