UN में बिलावल को अमेरिकी पत्रकार ने लताड़ा, कहा- भारत में मुस्लिमों को बदनाम कहने से पहले सोचिए (Video)

New York: पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के उस बयान को लेकर एक पत्रकार ने यहां उनको आड़े हाथ लिया जिसमें उन्होंने भारत में मुस्लिमों की कथित तौर पर ‘‘खराब और खतरनाक छवि'' पेश किये जाने को लेकर टिप्पण की थी। भारत के साथ हालिया संघर्ष के बारे में दुनिया को जानकारी देने के लिए रवाना हुए पाकिस्तानी विशेषज्ञों की एक टीम का नेतृत्व कर रहे बिलावल मंगलवार को मीडिया को अपने दृष्टिकोण से अवगत करा रहे थे।

GLOBAL CLOWNERY LEVEL: BILAWAL



Faced with a tough question on Pakistan’s terror links, @BBhuttoZardari stutters, spins, and then collapses into hollow rhetoric.



Foreign media didn’t buy his Kashmir excuses. They called out Pak’s duplicity to his face.



From "foreign minister"… pic.twitter.com/y2xicqLsRa — Media Expose (@MediaExpose_) June 4, 2025