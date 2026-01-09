Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Virat Kohli/Kendra Lust: सोशल मीडिया पर पोर्नस्टार के साथ वायरल हुई विराट कोहली की फोटो...जानें क्या है सच्चाई?

Virat Kohli/Kendra Lust: सोशल मीडिया पर पोर्नस्टार के साथ वायरल हुई विराट कोहली की फोटो...जानें क्या है सच्चाई?

Edited By Updated: 09 Jan, 2026 02:01 PM

kendra lust adult film actress team india virat kohli

भारतीय क्रिकेट गलियारों में इन दिनों केवल रनों की ही गूंज नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर ने हलचल मचा दी है जिसने फैंस को हैरानी में डाल दिया है। एक तरफ टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए...

नेशनल डेस्क: भारतीय क्रिकेट गलियारों में इन दिनों केवल रनों की ही गूंज नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर ने हलचल मचा दी है जिसने फैंस को हैरानी में डाल दिया है। एक तरफ टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए वडोदरा के कैंप में जमकर पसीना बहा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पर उनकी एक ऐसी फोटो वायरल हो रही है जिसमें वे मशहूर एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस केंड्रा लस्ट के साथ काफी करीब नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर 'तूफान' और फैंस की उलझन
गुरुवार से ही इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक तस्वीर आग की तरह फैल रही है। इस फोटो में विराट कोहली और केंड्रा लस्ट एक साथ खड़े हैं। तस्वीर को देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे दोनों किसी विदेशी लोकेशन पर एक-दूसरे से मिले हों। केंड्रा लस्ट द्वारा साझा की गई इस तस्वीर ने क्रिकेट प्रशंसकों के बीच नई बहस छेड़ दी है।

फैंस इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर यह मुलाकात कब हुई? क्योंकि विराट पिछले एक महीने से लगातार भारत में हैं। पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी क्लास दिखाई और फिर दिल्ली की तरफ से विजय हजारे ट्रॉफी में रनों की बरसात की।

असलियत या सिर्फ आंखों का धोखा?
जब इस वायरल तस्वीर की गहराई से पड़ताल की गई, तो सच कुछ और ही निकलकर सामने आया। तस्वीर के बैकग्राउंड और विराट के हालिया शेड्यूल को देखते हुए इसकी सत्यता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। तस्वीर का बैकग्राउंड भारत का नहीं लग रहा है, जबकि विराट लंबे समय से स्वदेश में ही मौजूद हैं। जानकारों और फैंस का मानना है कि यह तस्वीर असली नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाई गई एक 'DeepFake' या Edited Image है। तकनीकी दौर में अब ऐसी तस्वीरें बनाना बेहद आसान हो गया है जो बिल्कुल असली जैसी दिखती हैं।

और ये भी पढ़े

मैदान पर वापसी को तैयार किंग कोहली
अफवाहों से दूर, विराट कोहली का पूरा ध्यान अब 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड सीरीज पर है। विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म दिखाने के बाद, फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वडोदरा कैंप में की गई यह कड़ी मेहनत मैदान पर बड़े शतकों के रूप में दिखाई देगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!