Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | FMCG Price Hike 2026: आपके फेवरेट बिस्कुट, हेयर ऑयल और साबुन फिर से होने वाले हैं महंगे! इतने बढ़ सकते हैं Rate

FMCG Price Hike 2026: आपके फेवरेट बिस्कुट, हेयर ऑयल और साबुन फिर से होने वाले हैं महंगे! इतने बढ़ सकते हैं Rate

Edited By Updated: 19 Feb, 2026 01:31 PM

kitchen budget fails from soaps to biscuits everything gets costlier

आम आदमी के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब आपके रोजमर्रा का चीजें जैसे साबुन, बिस्कुट, डिटर्जेंट तक 3% से 5% महंगे हो सकते हैं। इस कीमत बढ़ोतरी से आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि बीते साल सितंबर में सरकार ने GST कटौती का ऐलान किया...

FMCG Price Hike 2026: आम आदमी के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब आपके रोजमर्रा का चीजें जैसे साबुन, बिस्कुट, डिटर्जेंट तक 3% से 5% महंगे हो सकते हैं। इस कीमत बढ़ोतरी से आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि बीते साल सितंबर में सरकार ने GST कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद अब कीमतें फिर से बढ़ने लगी हैं। आइए जानते हैं कीमत बढ़ोतरी के पीछे के मुख्य कारण-

PunjabKesari

कीमत बढ़ोतरी के पीछे के कारण

FMCG कंपनियों के सामने इस समय तिहरी चुनौती है, जिसके कारण वे कीमतों में इजाफा करने पर मजबूर हैं:

PunjabKesari

कौन-से प्रोडक्ट्स पर होगा असर?

कैटेगरी

प्रभावित ब्रांड्स/आइटम्स

संभावित वृद्धि

होम केयर

सर्फ एक्सेल, रिन, विम, डोमेक्स

3-5%

पर्सनल केयर

वाटिका हेयर ऑयल, डाबर प्रोडक्ट्स

2%

खाद्य पदार्थ

बिस्कुट, चॉकलेट, नूडल्स, ओट्स

2-4%

पेय पदार्थ

टाटा टी, रियल जूस

सीजनल बदलाव

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!