    1. Hindi News
    2. National
    LIC new schemes: ये हैं LIC की सबसे पावरफुल स्कीमें, निवेशकों को मिलता है तगड़ा रिटर्न

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 08:51 AM

lic invest money lic unique plans lic jeevan lic unique plans lic new schemes

अगर आप ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां पैसा सुरक्षित भी रहे और समय के साथ मजबूत रिटर्न भी दे, तो LIC की कुछ खास योजनाएं एक बार फिर चर्चा में हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस साल कुछ नई स्कीमें पेश की हैं और अपनी कई भरोसेमंद पॉलिसियों को और बेहतर...

नेशनल डेस्क: अगर आप ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां पैसा सुरक्षित भी रहे और समय के साथ मजबूत रिटर्न भी दे, तो LIC की कुछ खास योजनाएं एक बार फिर चर्चा में हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस साल कुछ नई स्कीमें पेश की हैं और अपनी कई भरोसेमंद पॉलिसियों को और बेहतर बनाया है। ये योजनाएं उन लोगों के लिए खास हैं जो जोखिम से दूर रहकर भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं।

2025 में LIC का फोकस: सुरक्षा + स्थिर कमाई

LIC की खास पहचान यही है कि उसकी योजनाएं केवल निवेश नहीं, बल्कि जीवनभर की वित्तीय सुरक्षा का भरोसा देती हैं। 2025 में पेश की गई और जारी रखी गई पॉलिसियां बीमा कवर, पेंशन, टैक्स छूट और लॉन्ग टर्म सेविंग—सबका संतुलन बनाती हैं।

LIC Bima Kavach

यह नई और हाई-कवर टर्म इंश्योरेंस योजना 2025 के आखिर में लॉन्च की गई है।

  • इसमें ₹2 करोड़ या उससे अधिक का सम एश्योर्ड लिया जा सकता है

  • कवरेज 100 साल की उम्र तक

  • परिवार की मजबूत आर्थिक सुरक्षा के लिए डिज़ाइन की गई

यह योजना उन लोगों के लिए उपयोगी है जो चाहते हैं कि अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार को बड़ा और भरोसेमंद वित्तीय सहारा मिले।

LIC New Jeevan Shanti

रिटायरमेंट की चिंता दूर करने वाली यह पॉलिसी एकमुश्त निवेश पर जीवनभर पेंशन देती है।

  • न्यूनतम निवेश: ₹1.5 लाख

  • लॉक-इन पीरियड: 5 साल

  • लॉक-इन के बाद निवेश राशि के अनुसार मासिक पेंशन शुरू

जितना ज्यादा निवेश, उतनी अधिक पेंशन—यानी बुढ़ापे में नियमित आय और मानसिक शांति।

LIC Jeevan Anand

यह पॉलिसी मध्यम वर्ग के लिए बेहद लोकप्रिय है क्योंकि इसमें प्रीमियम ज्यादा बोझिल नहीं होता।

  • उदाहरण:

    • उम्र: 35 साल

    • सम एश्योर्ड: ₹5 लाख

    • पॉलिसी अवधि: 35 साल

    • सालाना प्रीमियम: लगभग ₹16,300 (करीब ₹1,400 महीना)

कुल जमा करीब ₹5.70 लाख होती है, जबकि मैच्योरिटी पर बोनस मिलाकर लगभग ₹25 लाख तक मिल सकते हैं। साथ ही टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है।

LIC Jeevan Shiromani

यह योजना खास तौर पर हाई-इनकम ग्रुप के लिए बनाई गई है।

  • गैर-लिंक्ड, व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना

  • कम अवधि में प्रीमियम भुगतान, लंबे समय तक लाभ

उदाहरण के तौर पर:

  • उम्र: 30 साल

  • पॉलिसी अवधि: 20 साल

  • सम एश्योर्ड: ₹1 करोड़

  • सालाना प्रीमियम: करीब ₹7.59 लाख

  • प्रीमियम भुगतान: 16 साल

यह पॉलिसी सुरक्षित निवेश के साथ बेहतर रिटर्न की संभावना देती है।

LIC योजनाओं के बड़े फायदे

LIC की स्कीमें सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं हैं। इनमें शामिल हैं:

  • जीवन बीमा सुरक्षा

  • नियमित या दीर्घकालिक रिटर्न

  • टैक्स में छूट

  • बोनस का लाभ

  • भविष्य की ठोस वित्तीय योजना

हालांकि, निवेश से पहले उम्र, आर्थिक लक्ष्य और जरूरतों का आकलन करना जरूरी है, ताकि सही योजना चुनी जा सके।

