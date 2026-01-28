Main Menu

Ajit Pawar Last Photo: प्लेन क्रैश से पहले अजित पवार की सामने आई आखिरी फोटो

Updated: 28 Jan, 2026 05:48 PM

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का एक भावुक करने वाला फोटो बुधवार को सामने आया, जो उनकी उस उड़ान से पहले का बताया जा रहा है जिसमें वे दुखद रूप से असमय निधन हो गए। यह हादसा बारामती के पास हुआ।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का एक भावुक करने वाला फोटो बुधवार को सामने आया, जो उनकी उस उड़ान से पहले का बताया जा रहा है जिसमें वे दुखद रूप से असमय निधन हो गए। यह हादसा बारामती के पास हुआ।

अधिकारियों के अनुसार, पवार सुबह 8:10 बजे मुंबई जीए टर्मिनल से बारामती के लिए रवाना हुए थे। माना जा रहा है कि यह तस्वीर उड़ान के दौरान विमान के अंदर से ही ली गई थी। इसे उनके अंतिम ज्ञात चित्र (last known picture) के रूप में देखा जा रहा है।

यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और महाराष्ट्र में गहरी शोक की लहर पैदा कर रही है। पार्टी के सदस्य और समर्थक इसे बेहद भावनात्मक बता रहे हैं और इसे पवार के अंतिम राजनीतिक यात्रा का प्रतीक मान रहे हैं।

अजित पवार, उम्र 66 वर्ष, का निधन उस चार्टर्ड विमान में हुआ जब वह बारामती हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहा था। उनके आकस्मिक निधन ने पूरे राज्य में शोक की लहर फैला दी है और राजनीतिक क्षेत्र से लेकर आम जनता तक सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
 

