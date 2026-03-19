Bank Holiday 2026: 19, 20, 21, 22, 26, 28 और 29 मार्च को इन जगहों पर बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

Edited By Radhika, Updated: 19 Mar, 2026 12:16 PM

मार्च 2026 का महीना बैंकिंग कामकाज के लिहाज से काफी व्यस्त और छुट्टियों से भरा रहने वाला है। आज यानी 19 मार्च से देश के अलग-अलग हिस्सों में गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद जैसे बड़े त्योहारों के कारण बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा।

Bank Holiday 2026: मार्च 2026 का महीना बैंकिंग कामकाज के लिहाज से काफी व्यस्त और छुट्टियों से भरा रहने वाला है। आज यानी 19 मार्च से देश के अलग-अलग हिस्सों में गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद जैसे बड़े त्योहारों के कारण बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। यहां पर हम आपको अगले 10 दिन का शेड्यूल बताने वाले हैं कि कौन- कौन सी जगह पर किस दिन बैंक बंद रहेंगे, ताकि आपको अपना बैंक का काम करवाने में कोई असुविधा न हो-

कब और कहाँ बंद रहेंगे बैंक? चेक करें लिस्ट

डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू

बैंकों में छुट्टी के चलते डिजिटल सेवाएं सामान्य रुप से काम करेंगी। बैंक की छुट्टी वाले दिन भी आप आसानी से UPI पेमेंट और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा Net Banking/Mobile Banking: फंड ट्रांसफर (IMPS, NEFT, RTGS) की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। ATM से कैश निकालने और जमा करने के लिए मशीनें चालू रहेंगी।

मार्च क्लोजिंग और त्योहारों की वजह से बैंकों में भीड़ बढ़ सकती है, इसलिए अपने जरूरी काम (जैसे चेक क्लियरेंस या केवाईसी) छुट्टियों से पहले ही निपटा लें।

