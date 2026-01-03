EPFO New Rules 2026: बिना KYC अब नहीं निकलेगा पैसा, EPFO ने लागू किए नए सख्त नियम

Edited By Mansa Devi, Updated: 03 Jan, 2026 02:57 PM

नेशनल डेस्क: अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट होल्डर हैं और अभी तक जरूरी KYC अपडेट नहीं किया है, तो आपकी PF रकम निकालने, ट्रांसफर करने या अकाउंट री-एक्टिवेट करने में दिक्कत हो सकती है। EPFO ने इस संबंध में हाल ही में चेतावनी जारी की है कि अधूरा या गलत KYC PF की रकम को रोक सकता है।



EPFO का फोकस: इनएक्टिव अकाउंट्स को एक्टिव करना

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि देश में लाखों EPF अकाउंट्स इनएक्टिव या डॉर्मेंट हो चुके हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है KYC डिटेल्स का अपडेट न होना। कई कर्मचारियों को पता भी नहीं होता कि उनकी बचत पुराने या नॉन-ऑपरेशनल अकाउंट्स में फंसी हुई है।EPFO अब इन इनएक्टिव अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें एक्टिव करने का काम करेगा। लेकिन इसके लिए अकाउंट होल्डर का KYC वेरिफिकेशन जरूरी है, ताकि अकाउंट और PF रकम को वैलिड डॉक्यूमेंट्स से लिंक किया जा सके।



KYC अपडेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

आधार नंबर

पैन कार्ड

आधार से जुड़े बैंक अकाउंट की जानकारी

सही नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर

KYC अपडेट करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया