Indian Navy Helicopter: होली के दिन नौसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार, मुंबई तट के पास हुआ हादसा

नेशनल डेस्क: नौसेना का एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर एएलएच बुधवार को मुंबई तट के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हालांकि चालक दल के तीनों सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। नौसेना के अनुसार इस हेलीकॉप्टर ने सुबह नियमित उड़ान भरी थी और यह मुंबई तट के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया।



Indian Navy ALH, on a routine sortie off Mumbai, met with an accident close to the coast. Immediate search and rescue ensured the safe recovery of a crew of three by Naval patrol craft. An inquiry to investigate the incident has been ordered: Indian Navy pic.twitter.com/MhgFgDka14 — ANI (@ANI) March 8, 2023