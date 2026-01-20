Main Menu

    3. | 22 से 25 जनवरी के बीच एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय, 50 km/h तक की तेज़ आंधी का खतरा, 9 राज्यों में भारी बारिश

22 से 25 जनवरी के बीच एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय, 50 km/h तक की तेज़ आंधी का खतरा, 9 राज्यों में भारी बारिश

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 10:44 AM

new weather active between january 22nd and 25th bringing strong winds

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 22 से 25 जनवरी के बीच एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो रहा है। इसके असर से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है।

पहाड़ी राज्यों का हाल (बर्फबारी का अलर्ट)

मैदानी राज्यों का पूर्वानुमान (बारिश और ठंड)

राज्य

मुख्य अपडेट

उत्तर प्रदेश

लखनऊ, कानपुर और आगरा समेत 10 शहरों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। 22-25 जनवरी के बीच भारी बारिश की चेतावनी है।

पंजाब और हरियाणा

अमृतसर, लुधियाना और गुरुग्राम में 21-22 जनवरी तक घना कोहरा रहेगा। इसके बाद 23 तारीख से बारिश का दौर शुरू होगा।

बिहार

पटना और आसपास के इलाकों में 1-2 डिग्री पारा गिरेगा। सुबह के समय ठंडी हवाएं चलने से कनकनी बढ़ेगी।

राजस्थान

जयपुर और जोधपुर समेत कई जिलों में 22-23 जनवरी को बारिश होने से सर्दी दोबारा जोर पकड़ेगी।

मध्य प्रदेश

फिलहाल राहत है, लेकिन 22 जनवरी से भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में हल्की बूंदाबांदी से ठंड बढ़ सकती है।

यात्रा और स्वास्थ्य के लिए सुझाव

  • कोहरे का असर: पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है, इसलिए सावधानी से सफर करें।

  • बारिश की तैयारी: 22 से 25 जनवरी के बीच उत्तर भारत के 9 राज्यों में तेज आंधी और भारी बारिश का अलर्ट है, इसलिए अपने जरूरी काम इसी के अनुसार प्लान करें।

 

