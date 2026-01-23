Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Rain Alert: 9 राज्यों में कुदरत का तांडव: 65 kmph की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Rain Alert: 9 राज्यों में कुदरत का तांडव: 65 kmph की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Edited By Updated: 23 Jan, 2026 09:08 AM

north india imd rain weather rain 9 states stormy winds heavy snow

उत्तर भारत में सर्दियों की विदाई की आहट के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। सुकून भरी धूप का आनंद ले रहे मैदानी इलाकों में अब 'कुदरत का डबल अटैक' होने वाला है। एक तरफ जहां पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढंकने वाले हैं, वहीं मैदानी राज्यों में तूफानी...

नेशनल डेस्क: उत्तर भारत में सर्दियों की विदाई की आहट के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। सुकून भरी धूप का आनंद ले रहे मैदानी इलाकों में अब 'कुदरत का डबल अटैक' होने वाला है। एक तरफ जहां पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढंकने वाले हैं, वहीं मैदानी राज्यों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों के भीतर देश के 9 राज्यों में मौसम बिगड़ने वाला है। इस दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में 40 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हिमालयी क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड) में भारी हिमपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान है, जो मैदानी इलाकों में फिर से ठिठुरन बढ़ा सकता है।

दिल्ली-NCR: बारिश के साथ हुई सुबह की शुरुआत

देश की राजधानी दिल्ली में आज (23 जनवरी) की सुबह रिमझिम फुहारों के साथ हुई। IMD के अनुसार:

उत्तर प्रदेश: 45 जिलों में आंधी और 15 में ओलावृष्टि का साया

यूपी में बसंत पंचमी का स्वागत बादलों ने किया है। पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के चलते प्रदेश के बड़े हिस्से में मौसम बिगड़ गया है:

  • ओलावृष्टि का खतरा: मथुरा, आगरा, बरेली, मुरादाबाद और अलीगढ़ सहित करीब 15 जिलों में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं।

  • बिजली गिरने की चेतावनी: लखनऊ से कानपुर तक के बेल्ट में आकाशीय बिजली गिरने और तेज आंधी का अलर्ट है।

  • बदलाव: हालांकि सुबह-शाम की ठंड बनी हुई है, लेकिन दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है।

बिहार का हाल: शीतलहर से मिलेगी राहत

यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में स्थिति थोड़ी विपरीत है। वहां अगले 48 घंटों तक किसी बड़े खतरे की चेतावनी नहीं है। पटना, गया और पूर्णिया समेत कई जिलों में घने कोहरे से छुटकारा मिलेगा और लोगों को कड़ाके की शीतलहर से राहत मिलने के आसार हैं।

मुख्य अपडेट्स एक नज़र में:

क्षेत्र

मुख्य चेतावनी

पहाड़ी इलाके

भारी बर्फबारी और बारिश

उत्तर भारत

17 जिलों में फिर से शीतलहर की वापसी

हवा की गति

60-65 किमी प्रति घंटा (तूफानी आसार)

गाजियाबाद

ऑरेंज अलर्ट (खराब मौसम की चेतावनी)

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!